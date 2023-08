Larissa Manoela fez empréstimo milionário para comprar uma casa após os pais venderem sua mansão

Após abrir mão de toda sua fortuna, avaliada em R$ 18 milhões, Larissa Manoela foi atrás de sua independência financeira e pessoal. Hoje em dia, a atriz mora em uma casa mais "simples" que, segundo o jornal Extra, foi comprada com o dinheiro de um empréstimo milionário, após se desvincular dos pais.

A relação complicada com os pais fez com que alguns planos, como viver em uma mansão em um condomínio exclusivo e criar uma área de lazer digna de um parque temático, fossem deixados para trás. Hoje, a atriz mora com seu noivo, André Luiz Frambach, em uma casa que, pela primeira vez, é realmente a proprietária.

O imóvel está no nome de Larissa, que paga um valor mensal significativo pelo empréstimo feito por uma instituição financeira. A atriz mantém a discrição de sua nova residência, mas algumas fotos publicadas nas redes sociais revelam um ambiente bem equipado, com jardins, varanda, piscina e espaço gourmet.

VEJA MAIS

Outros imóveis

Nesta terça-feira, mais um capítulo foi adicionado na relação conflituosa de Larissa Mnaoela com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Segundo o jornal Folha de São Paulo, propriedades da atriz foram colocadas à venda sem seu conhecimento prévio.

Um deles é um imóvel, localizado no condomínio Novo Leblon, na zona oeste da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avaliado em R$ 9 milhões. Outra mansão colocada à venda pelos pais da atriz foi a de Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 7 milhões.

No entanto, Larissa Manoela decidiu não brigar por nenhuma das propriedades e continuar com o afastamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)