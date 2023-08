Larissa Manoela agradece nas redes sociais pelo apoio após entrevista para o Fantástico

Larissa Manoela se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez após a divulgação da entrevista para o Fantástico da TV Globo, veiculada no último domingo (13). Na entrevista, Larissa expôs seu lado sobre o conflito com os pais envolvendo o patrimônio acumulado. A atriz e cantora postou uma mensagem de agradecimento ao apoio que vem recebendo.

"Oi, pessoal. Quero usar esse espaço pra agradecer a todo apoio que venho recebendo desde minha entrevista ontem para o Fantástico. Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada com meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvida, passar por essa situação delicada sem essa grande rede de apoio seria bem mais difícil. Agradeço aqueles que se sensibilizaram com minha história. Tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Beijo carinhoso de quem ama vocês, Lari.", escreveu

Larissa Manoela mandou mensagem nas redes sociais em agradecimento ao apoio recebido. (Reprodução Instagram)

A relação de Larissa Manoela com os pais Silvana Taques e Gilberto Santos foi parar na justiça após discordâncias sobre o gerenciamento do patrimônio acumulado pela atriz e a administração da carreira, que era feita pela mãe.

Aos 22 anos, a atriz passou a gerenciar a própria carreira e afastou a mãe Silvana das decisões. Por causa de muitos conflitos, inclusive a não aprovação do noivado de Larissa com o ator André Luiz Frambach, a famílai se afastou totalmente. Larissa abriu uma empresa e passou a gerenciar a própria carreira.