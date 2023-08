Mansão de Larissa Manoela é colocada à venda pelos pais, sem o conhecimento da atriz

Um novo episódio da complexa relação entre Larissa Manoela e os pais veio à tona nesta terça-feira (15). De acordo com informações veiculadas pelo jornal Folha de São Paulo, Silvana Taques e Gilberto Elias, os pais da atriz, listaram outra propriedade à venda, pertencente a uma das empresas de Larissa, sem que a atriz tivesse conhecimento prévio. O imóvel em questão, localizado no condomínio Novo Leblon, na zona oeste da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi adquirido em junho do ano passado por R$ 9 milhões.

A revelação desta transação veio pela imprensa, surpreendendo a atriz que somente soube do ocorrido após o contato com jornalistas. Previamente, os pais já haviam vendido outra propriedade da artista em Orlando, Estados Unidos, sem a autorização ou conhecimento. Esse episódio foi norteador para a desconfiança de Larissa quanto à gestão do seu dinheiro, por parte de seus pais.

Segundo a reportagem, a residência estava registrada em nome da empresa Trelissa, onde Larissa Manoela e os pais possuem participações iguais. Entretanto, após a atriz ter saído da sociedade, a propriedade foi transferida unicamente para Silvana e Gilberto, o que legalmente permite a venda do imóvel. O que gerou perplexidade foi a ausência de comunicação por parte dos pais à atriz sobre essa decisão.

A exposição pública desse conflito evidencia a complexidade das relações familiares, bem como os desafios que acompanham o gerenciamento de carreiras no universo do entretenimento. As declarações de Larissa Manoela, concedidas em entrevista ao programa Fantástico no último domingo (13/8), abordando a renúncia de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões a favor de seus pais, adicionam ainda mais camadas a essa situação delicada. A artista explicou os motivos por trás de sua decisão à repórter Renata Capucci durante a entrevista.