Susana Vieira revela em entrevista diagnóstico de doença incurável; saiba qual

Susana Vieira revelou, em entrevista ao Fantástico no último domingo (19/5), que sofre de leucemia linfocítica crônica, uma doença incurável. Ela também possui outra disfunção sanguínea: a anemia hemolítica autoimune. Segundo a atriz de 81 anos, não adianta fazer transplante de medula como tratamento.

“É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade você fica preocupada. [Mas] estou em paz”, afirmou, explicando como lida com a doença. O diagnóstico da doença chegou para a artista em 2015, e, desde então, ela tem seguido rigorosamente as orientações médicas.

Assista a um trecho da entrevista:

Ainda na entrevista, Susana afirmou que os problemas de saúde, no entanto, não foram empecilhos em sua carreira. Assim como situações vivenciadas amorosamente, a atriz se sentiu inspirada também a construir personagens.

“Tem alguma coisa espiritual que entra de mim e me faz fazer esses personagens. Eu consigo, talvez, botar a tristeza da minha vida pessoal, de muitas vezes não ter dado certo o casamento, ou ter passado por momento de doença; eu consigo me alegrar porque aqui, em um estúdio, estou mais viva do que nunca”, declarou.

Vieira revelou que está lançando uma biografia, intitulada “A Senhora do Meu Destino”, inspirada na personagem Maria do Carmo da novela “Senhora do Destino”. "É a senhora do destino, porque eu fui autora de mim mesma", explicou.

No auge dos 81 anos, Susana também comentou que nunca precisou realizar procedimentos estéticos. "Esse negócio de fazer coisas na cara, de se encher de coisas, não me chama atenção porque eu não precisei. Como eu não precisei, eu não faço. Eu não sou contra quem faz. A minha testa, na hora que eu achar que me incomodou, aí farei um botox”, afirmou.