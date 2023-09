Larissa Manoela chama atenção do noivo ao posar para selfie com detalhe inusitado

Larissa Manoela deixou o noivo, André Luiz Frambach, ainda mais apaixonado nas redes sociais. Ao publicar uma nova foto no Instagram, a atriz caprichou na produção e fez um clique no espelho. Na imagem, ela aparece usando um top com amarração na barriga e exibe o dedo com curativo infantil.

"Quando você perceber talvez seja tarde, eu mesma só vi depois que postei", escreveu na legenda. Rapidamente, André Luiz elogiou Larissa. "Que você é linda dá para perceber logo de cara, então não é isso, né", comentou. Maisa Silva também exaltou a beleza da amiga. "Que gata", afirmou a apresentadora.

VEJA MAIS

O Band-Aid dos Minions não passou despercebido e chamou atenção dos seguidores. "O band-aid dos Minions. Amei", falou uma. "O band-aid dos Minions dando um charme a mais na foto", brincou outra. "Ai, que band-aid fofo, já quero", disse uma terceira. "Ficou lindo no seu dedo, adoro amarelo", destacou um. "Do nada os Minions", divertiu-se outro. "O que houve no seu dedo?", perguntou uma. "O dedo com curativo é o charme", acrescentou um.