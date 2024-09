Lady Gaga revela que lançará single de novo álbum em outubro

Poucas semanas antes da estreia de "Coringa: Delírio a Dois", uma das estrelas do filme, a cantora Lady Gaga, usou suas redes sociais, nesta terça-feira (3), para revelar que o primeiro single de seu novo álbum deve ser lançado ainda em outubro deste ano.

A revelação foi feita por meio de uma foto publicada pela artista, onde ela destacou como datas importantes a estreia do longa sequência de Coringa e a data da nova música, sem mostrar o dia exato do lançamento. A cantora também não revelou o nome do álbum e usou o título provisório LG7. Veja a publicação:

O anúncio da nova canção chega após Lady Gaga lançar o dueto “Die With A Smile”, em colaboração com Bruno Mars. A música vem se tornando um grande sucesso nas plataformas digitais.

Seu último álbum de estúdio foi "Chromatica", lançado em 2020. Antes de se preparar para o seu novo projeto, no entanto, Gaga estreia nos cinemas em 2024, com o filme "Coringa: Delírio a Dois", que chega às telonas no dia 3 de outubro.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)