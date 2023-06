Kylie Jenner muda nome do filho 1 ano e 4 meses após nascimento

A empresária Kylie Jenner do clã Kardashian-Jenner revelou ontem, 26, que mudou oficialmente o nome do filho de 1 ano e 4 meses de idade. A criança fruto do relacionamento com o ex-namorado Travis Scott era chamada de Wolf Jacques, no entanto, mas em março de 2022 os pais revelaram que mudariam o nome do caçula para Aire.

VEJA MAIS

"Nós realmente não sentimos que era ele. Só queríamos compartilhar [a novidade] porque continuo vendo as pessoas o chamando de Wolf em todos os lugares", escreveu a mais nova do clã.

Apesar da mudança ser pensada desde 2022, somente em Já janeiro deste ano Kylie revelou o nome que seria da criança. "Aire", escreveu ela na legenda de um post no seu Instagram oficial. Aire significa "Leão de Deus", dizem fontes próximas. Kylie e Travis também são pais da Stormi, de 5 anos.