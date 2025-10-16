Kim Kardashian revela o motivo definitivo que a fez pedir divórcio de Kanye West

A modelo e empresária Kim Kardashian revelou detalhes de seu divórcio com Kanye West, para o podcast Call Her Daddy, nessa quarta-feira, 15. Ela foi casada com o rapper entre 2014 e 2021. Sobre o momento em que decidiu se separar de Kanye, Kim explicou que ele tinha um comportamento impulsivo financeiramente.

"Eu chegava em casa e tínhamos cinco Lamborghinis. De repente, elas não estavam mais lá quando ele estava em surto. Eu perguntava: 'onde estão os carros? Onde está o meu carro novo?'. 'Ah, ele os deu embora para seus amigos.'"

Ela detalhou sobre as qualidades do rapper no começo do relacionamento: "Ele era muito esperto e sempre falava sobre novas ideias e coisas novas. Eu estava sempre aprendendo com ele, era muito divertido ... As pessoas poderiam dizer que houve sinais dos quais não prestei atenção. Mas quando alguém não está disposto a fazer mudanças que seriam saudáveis, é muito difícil continuar em uma relação tóxica."

"Quando você tem filhos é mais difícil sair do que ficar no relacionamento", finalizou, sobre os quatro filhos que são fruto de seu relacionamento com Kanye, North, Saint, Chicago e Psalm.