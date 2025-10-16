Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kim Kardashian revela o motivo definitivo que a fez pedir divórcio de Kanye West

A empresária também detalhou sobre as qualidades do rapper no começo do relacionamento

Estadão Conteúdo
fonte

Kim Kardashian e Kanye West (Danny Moloshok / Reuters)

A modelo e empresária Kim Kardashian revelou detalhes de seu divórcio com Kanye West, para o podcast Call Her Daddy, nessa quarta-feira, 15. Ela foi casada com o rapper entre 2014 e 2021. Sobre o momento em que decidiu se separar de Kanye, Kim explicou que ele tinha um comportamento impulsivo financeiramente.

VEJA MAIS

image Kanye West realiza live com esposa praticamente nua, ameaças a Kardashian e declaração: 'Sou gay'
O rapper ameaçou a ex Kim por briga pela guarda dos filhos e avisou que vai "pegar essas crianças"

image Kim Kardashian chora durante depoimento sobre roubo de joias: 'Achei que fosse morrer'
Kim descreveu como os agressores chegaram ao seu hotel disfarçados de policiais

image Kim Kardashian lança linha de calcinhas que imitam pelos íntimos e causa polêmica nas redes
Há quem ache a proposta instigante e ousada — uma nova forma de lingerie artística — e quem critique como algo exagerado ou desconfortável

"Eu chegava em casa e tínhamos cinco Lamborghinis. De repente, elas não estavam mais lá quando ele estava em surto. Eu perguntava: 'onde estão os carros? Onde está o meu carro novo?'. 'Ah, ele os deu embora para seus amigos.'"

Ela detalhou sobre as qualidades do rapper no começo do relacionamento: "Ele era muito esperto e sempre falava sobre novas ideias e coisas novas. Eu estava sempre aprendendo com ele, era muito divertido ... As pessoas poderiam dizer que houve sinais dos quais não prestei atenção. Mas quando alguém não está disposto a fazer mudanças que seriam saudáveis, é muito difícil continuar em uma relação tóxica."

"Quando você tem filhos é mais difícil sair do que ficar no relacionamento", finalizou, sobre os quatro filhos que são fruto de seu relacionamento com Kanye, North, Saint, Chicago e Psalm.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kim Kardashian

Kanye West

divórcio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

FAMOSOS

Cantor sul-coreano anuncia vinda a Belém para show e expressa devoção a Nossa Senhora

Artista sul-coreano destacou sinais e milagres vividos desde que chegou ao Brasil

15.10.25 20h58

EDITAL

Banco da Amazônia anuncia R$ 8,9 milhões para projetos culturais e ambientais; veja como participar

Iniciativas esportivas e sociais também poderão ser participar. As inscrições seguem até 28 de novembro

15.10.25 20h03

PASSO A PASSO

'Global Citizen Festival: Amazônia' ainda tem ingressos disponíveis para moradores de Belém

Entradas estão disponíveis também para quem não possui internet ou smartphones

15.10.25 17h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

PÉ QUENTE?

Sheila Mello vai ao Re-Pa e comemora vitória do Remo no Mangueirão

A loira do grupo É o Tchan acompanhou mais um jogo do Remo no Mangueirão, que terminou novamente com vitória do clube azulino

15.10.25 20h15

Pé quente?

Alane Dias e Francisco Gil assistem clássico Re-Pa e comemoram vitória do Leão no Mangueirão

Casal é visto torcendo pelo Clube do Remo na noite desta terça-feira (14/10)

14.10.25 21h32

ARTE

Encontro reúne pesquisadores amazônidas para apresentar pesquisas artísticas em Ananindeua

Durante três dias, o encontro vai promover workshops, painéis, mesas de debates, apresentações artísticas e lançamento de e-books

16.10.25 9h00

CELEBRIDADES

VÍDEO: Mavie, filha de Neymar, leva bolada na cabeça em jogo do Santos

A bola atingiu a herdeira do jogador na partida contra o Corinthians, nessa quarta-feira (15) à noite

16.10.25 10h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda