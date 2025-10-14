Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Kim Kardashian lança linha de calcinhas que imitam pelos íntimos e causa polêmica nas redes

Há quem ache a proposta instigante e ousada — uma nova forma de lingerie artística — e quem critique como algo exagerado ou desconfortável

O Liberal

Kim Kardashian acaba de lançar uma linha de peças íntimas que promete chocar — ou pelo menos surpreender. A estrela do mundo da moda agora aposta em cuecas e calcinhas que simulam pelos pubianos em sua coleção íntima. A ideia, segundo a empresária, é trazer ainda mais realismo para as peças, explorando conceitos de naturalidade e autoaceitação.

A nova linha chega com diferentes nuances, formatos e cores de pelos íntimos impressos ou aplicados — desde fios mais longos e densos até versões mais sutis, no estilo “raspadinho”. Kim afirma que pretende refletir a diversidade dos corpos humanos e incentivar confiança sobre a própria pele.

VEJA MAIS

image Kim Kardashian chora durante depoimento sobre roubo de joias: 'Achei que fosse morrer'
Kim descreveu como os agressores chegaram ao seu hotel disfarçados de policiais

image Kanye West realiza live com esposa praticamente nua, ameaças a Kardashian e declaração: 'Sou gay'
O rapper ameaçou a ex Kim por briga pela guarda dos filhos e avisou que vai "pegar essas crianças"

image Ex de Kanye West revela por que o rapper controla as roupas das namoradas; entenda
Durante sua participação no podcast Club Shay Shay, a modelo Amber Rose afirmou que West ditava o estilo da ex-mulher, Kim Kardashian, e da sua atual companheira, Bianca Censori.

A divulgação foi intensa nas redes sociais: ela exibiu alguns modelos em fotos “close up”, mostrando o efeito bem detalhado da textura sanguínea e o acabamento naturalístico. Em publicações, ela abordou que a coleção não é apenas moda ousada, mas uma declaração contra padrões excessivamente limpos e “sem imperfeições”.

A reação do público variou bastante. Há quem ache a proposta instigante e ousada — uma nova forma de lingerie artística — e quem critique como algo exagerado ou desconfortável. Em fóruns de moda e redes sociais, muitos comentaram se usariam ou não a peça, qual versão prefeririam ou se a ideia ficou apenas no plano conceitual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kim Kardashian

calcinha

Sexo

Polêmica

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda