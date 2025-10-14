Kim Kardashian lança linha de calcinhas que imitam pelos íntimos e causa polêmica nas redes

Kim Kardashian acaba de lançar uma linha de peças íntimas que promete chocar — ou pelo menos surpreender. A estrela do mundo da moda agora aposta em cuecas e calcinhas que simulam pelos pubianos em sua coleção íntima. A ideia, segundo a empresária, é trazer ainda mais realismo para as peças, explorando conceitos de naturalidade e autoaceitação.

A nova linha chega com diferentes nuances, formatos e cores de pelos íntimos impressos ou aplicados — desde fios mais longos e densos até versões mais sutis, no estilo “raspadinho”. Kim afirma que pretende refletir a diversidade dos corpos humanos e incentivar confiança sobre a própria pele.

VEJA MAIS

A divulgação foi intensa nas redes sociais: ela exibiu alguns modelos em fotos “close up”, mostrando o efeito bem detalhado da textura sanguínea e o acabamento naturalístico. Em publicações, ela abordou que a coleção não é apenas moda ousada, mas uma declaração contra padrões excessivamente limpos e “sem imperfeições”.

A reação do público variou bastante. Há quem ache a proposta instigante e ousada — uma nova forma de lingerie artística — e quem critique como algo exagerado ou desconfortável. Em fóruns de moda e redes sociais, muitos comentaram se usariam ou não a peça, qual versão prefeririam ou se a ideia ficou apenas no plano conceitual.