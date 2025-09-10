Capa Jornal Amazônia
K-Pop e gastronomia: Hello Gloom e From20 chegam à Amazônia

Criado pelos artistas From20 (ex-Bigstar) e Hello Gloom (ex-Imfact), o WAY BETTER representa uma nova geração do K-pop — mais autoral, mais ousada, mais próxima do público.

Bruna Dias
fonte

Criado pelos artistas From20 (ex-Bigstar) e Hello Gloom (ex-Imfact), o WAY BETTER representa uma nova geração do K-pop — mais autoral, mais ousada, mais próxima do público. (Imagem: Divulgação)

Pela primeira vez, Hello Gloom e From20 pisam em Belém. O coletivo sul-coreano Way Better, formado por ex-idols e artistas independentes, estão redefinindo os rumos do pop coreano. Em turnê pelo Brasil, a experiência “ALL EYES ON ME” desembarca no Pará com apresentação única, no dia 10 de outubro, no Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center). O encontro não poderia ter um palco mais simbólico. Junto com o primeiro restaurante de culinária coreana do estado, o Stra. Kim Korean Food vem se tornando referência tanto na gastronomia quanto na promoção cultural da região Norte.

Criado pelos artistas From20 (ex-Bigstar) e Hello Gloom (ex-Imfact), o WAY BETTER representa uma nova geração do K-pop — mais autoral, mais ousada, mais próxima do público.

Estreia na Amazônia

A visita à Amazônia marca um momento inédito para a cena cultural paraense. É a primeira vez que um coletivo coreano desse porte se apresenta em um estado do Norte, fora dos grandes centros como São Paulo ou Rio de Janeiro. Mais do que uma apresentação, a passagem de Hello Gloom e From20 por Belém simboliza o reconhecimento da potência cultural da Amazônia.

“Estamos vivendo um momento histórico. Não apenas para o K-pop no Brasil, mas para a Amazônia como um todo. Receber esses artistas aqui mostra que o Norte também é rota da cultura global. Também temos público, estrutura, criatividade — e agora temos visibilidade”, afirma a organização do restaurante Stra. Kim Korean Food.

O restaurante, que já havia ganhado destaque ao realizar o 1º festival de cultura coreana da Amazônia, agora reforça seu papel como ponte entre o Brasil e a Coreia do Sul. O festival, realizado anteriormente, teve repercussão nacional e chegou até a Coreia, impulsionando a cena K-pop local e consolidando Belém como novo polo de eventos asiáticos no país. Por isso Hello Gloom e From20 escolheram a capital paraense para a sua primeira e apoteótica apresentação.

Além de promover encontros gastronômicos, o restaurante tem se dedicado à realização de eventos culturais inéditos na região. “A gente sabe que já houve outras tentativas de eventos coreanos por aqui, mas nenhum conseguiu manter uma regularidade ou atingir essa proporção. Estamos mudando esse cenário e com muito orgulho!”, completa a equipe do Stra. Kim.

Com a Amazônia em evidência, o WAY BETTER se une ao movimento que busca descentralizar a cultura e levar experiências de alto nível a públicos antes negligenciados. “Este é só o começo”, garante o grupo, que expressou o desejo de retornar ao Brasil e seguir criando pontes com artistas e fãs fora do circuito tradicional.

Serviço

Data: 10 de Outubro de 2025

Hora: 20h

Local: Teatro Resolve (antigo Teatro IT Center)

Ingressos: https://articket.com.br/e/4425/from20-hello-gloom-belem

