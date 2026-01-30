Jornalista confirma Justin Bieber em show gratuito na Praia de Copacabana

O cantor canadense Justin Bieber foi confirmado como atração do evento Todo Mundo no Rio, que acontece na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação teria sido divulgada pelo prefeito Eduardo Paes durante conversa com lojistas na cidade, segundo o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

De acordo com informações, Paes estava em uma loja de roupas na Barra da Tijuca, acompanhado da esposa, Cristine Paes, quando revelou a novidade aos funcionários. Durante a conversa, o prefeito teria pedido que os lojistas tentassem adivinhar o nome do artista. Ao ouvir “Justin Bieber”, Paes teria ficado em silêncio, sorrindo, enquanto a primeira-dama confirmou que a filha do casal, Isabela, estava “maluca” com a notícia.

O evento Todo Mundo no Rio é gratuito e já contou com apresentações de artistas internacionais. No ano passado, Lady Gaga se apresentou em Copacabana e reuniu mais de 2,1 milhões de pessoas.

Justin Bieber esteve pela última vez no Brasil em 2022, durante o Rock in Rio. Desde então, o cantor não realizou shows no país. Apesar da repercussão, a atração ainda não foi oficialmente divulgada pela prefeitura.