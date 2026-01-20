Entrou para o Guinness Book: Carnaval Fan Fest bate recorde de maior bateria do mundo no RJ

A abertura do Rio Capital do Carnaval Fan Fest, realizada nesta terça-feira (20), entrou para a história ao conquistar um recorde mundial reconhecido pelo Guinness World Records. O feito ocorreu na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi formada a maior superbateria do mundo, com 1.243 ritmistas.

O recorde foi alcançado com a participação de representantes das 12 escolas de samba do Grupo Especial, que tocaram juntos sob o comando dos mestres de bateria. A apresentação teve participação especial do intérprete Neguinho da Beija-Flor, um dos ícones do Carnaval carioca.

Para que o título fosse oficialmente validado pelo Guinness, a superbateria precisou tocar por no mínimo cinco minutos ininterruptos, exigência cumprida durante a apresentação. Uma juíza do Guinness World Records esteve presente no local para acompanhar a tentativa e, ao final, confirmou a marca, entregando o certificado oficial à organização do evento.

O recorde anterior havia sido registrado em 2019, quando 1.010 ritmistas da Organização Batucada Abençoada, de São Paulo, haviam alcançado a marca que agora foi superada no Rio de Janeiro.

Com o reconhecimento internacional, o Rio Capital do Carnaval Fan Fest passa a integrar oficialmente o calendário da folia, reforçando a visibilidade do evento. Um grande palco foi montado na areia de Copacabana, na altura do Posto 3, com programação até o dia 21 de fevereiro.

Além do recorde, o festival oferece uma agenda variada com shows, aulas de samba, oficinas, exposições, rodas de samba e experiências imersivas. O espaço, com cerca de 5 mil metros quadrados, tem capacidade para receber até 15 mil pessoas por dia e fica próximo à Rua República do Peru.

A programação de estreia contou ainda com uma apresentação de Neguinho da Beija-Flor ao lado do cantor Belo, além de uma aula de samba com Mayara Lima, rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti.

Ainda há ingressos disponíveis para as datas de 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro.