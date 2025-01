Justin Bieber deixa de seguir sua esposa, Hailey Bieber, no Instagram; entenda

A tranquilidade no relacionamento de Justin Bieber e Hailey Bieber foi abalada nos últimos dias, após fãs notarem um movimento inusitado nas redes sociais do cantor. Justin deixou de seguir a própria esposa no Instagram, além de outras figuras importantes de sua vida, como o sogro, Stephen Baldwin, e nomes de peso como Usher e Scooter Braun. A atitude gerou uma onda de especulações sobre uma possível crise conjugal.

Em plataformas como Reddit e X, teorias sobre um divórcio se multiplicaram. Alguns usuários chegaram a afirmar que o unfollow seria uma preparação para a separação. "Parece que ele está dando sinais de algo maior", comentou um internauta no X.

Diante da repercussão negativa, o casal decidiu se pronunciar indiretamente. No último fim de semana, Justin publicou uma foto de Hailey em seu perfil no Instagram, com uma legenda carinhosa: "A mulher mais incrível que já conheci e conhecerei".

O casal, que anunciou o nascimento do filho Jack Blues Bieber em agosto do ano passado, está atualmente curtindo férias em Aspen ao lado do pequeno e da família.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)