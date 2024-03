Hailey Bieber se pronuncia sobre rumores de crise em casamento com Justin Bieber

Hailey Bieber criticou teorias de que o casamento com o cantor pop Justin Bieber estaria em crise. A modelo divulgou nas redes sociais um pronunciamento de que as "fofocas" divulgadas pelas redes estão erradas.

"Apenas para a informação de vocês: as histórias e as constantes fofocas que eu vejo no Tik Tok estão 100% erradas. Foram feitas do nada. Vieram da terra da ilusão", declarou Hailey. "Então, eu sei que pode ser divertido alimentar essas histórias, mas apenas saibam que elas são sempre falsas. Desculpe por estragar tudo", completou.

As especulações começaram quando o pai da modelo Stephen Baldwin pedir aos seguidores que orassem pelo casal. Na publicação, o sogro de Bieber colocou o cantor entoando uma música gospel "I Could Sing of Your Love Forever".

"Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e que se aproximem do Senhor", escreveu.

Outra possível pista seria a falta de publicações do casal juntos nas redes sociais. Nem mesmo no dia dos namorados nos Estados Unidos, o Valentine's Day, houve declaração ou homenagens de um para o outro.