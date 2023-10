Justin Bieber posta foto com recém nascida e encanta a web

Justin Bieber encantou a web ao publicar fotos dando mamadeira para a sobrinha, a recém-nascida Poppy. O registro foi feito no Instagram do cantor, que apareceu sorridente ao lado da pequena.

Poppy é filha do jornalista e apresentador Jason Kennedy, um dos melhores amigos do cantor, com a influenciadora Lauren Scruggs. Na legenda da foto, Justin escreveu: "Conheça minha sobrinha Poppy Ford Kennedy. Quem conhece @thejasonkennedy e @laurenkennedy sabe a sua jornada e desafios sobre ter filhos. Eles agora têm dois bebês lindos pelos quais estou absolutamente obcecado."

Os fãs de Justin, chamados de beliebers, logo ficaram animados para que o cantor fosse papai. "Pelo amor de deus vire pai LOGO", escreveu um fã. "Preciso de uma baby Bieber", comentou outro. "Você e Hailey precisam de um filho", escreveu mais um.

Em maio, em entrevista ao jornal The Times, Hailey Bieber disse que tem medo ao falar sobre formar uma família e que "chora" o tempo todo pensando nos haters que recebem. "Quero tanto ter filhos, mas fico com medo. Basta que as pessoas digam coisas sobre meu marido ou meus amigos... Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança", disse ela, na ocasião.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora De Oliberal.com