Juliana Paes anuncia saída da Viradouro após Carnaval 2026

A atriz Juliana Paes comunicou neste sábado (28) que não permanecerá como rainha de bateria da Unidos do Viradouro após o Carnaval 2026. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, após a escola conquistar o título deste ano.

Na gravação, a artista destacou a emoção de ter retornado à agremiação depois de 17 anos e participado da campanha vitoriosa. Segundo ela, a experiência foi além do que imaginava, especialmente por ter dividido o momento com o mestre de bateria Ciça. Juliana também relembrou que aceitou o convite para o posto por razões pessoais, incluindo a admiração pelo trabalho do mestre e a relação de seu pai com o universo do Carnaval.

VEJA MAIS

Ao explicar a decisão, a atriz disse que não conseguirá manter a função com a dedicação necessária devido aos compromissos profissionais. Segundo ela, o posto exige disponibilidade ao longo de todo o ano, o que não será possível neste momento.

Juliana ressaltou que a escolha também foi motivada pelo respeito ao papel de rainha de bateria dentro da escola, que demanda envolvimento constante com a comunidade e os preparativos do desfile.

Mesmo deixando o cargo, a atriz afirmou que continuará próxima da Viradouro. Ela adiantou que seguirá na escola em uma nova função e confirmou participação no Carnaval 2027.

Na mesma publicação, Juliana também mencionou que a agremiação anunciará, aos poucos, novidades para a próxima temporada, incluindo a definição da nova rainha de bateria.

A atriz ainda reforçou, na legenda do vídeo, o sentimento de gratidão pelo período em que esteve à frente da bateria. Ela destacou o significado do retorno à escola após quase duas décadas e a importância de ter participado de um desfile que resultou no título.

Juliana finalizou afirmando que continuará apoiando a Viradouro e acompanhando de perto o próximo ciclo da agremiação.