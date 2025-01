VÍDEO: Paraense gótica viraliza dançando brega ao simular a reação a das pessoas a sua banda

Vocalista de um grupo musical de punk, a cantora Ingrid Rivarolo viralizou nas redes sociais ao demonstrar o que as pessoas normalmente imaginam quando ela conta que é uma “gótica paraense” e tem uma banda. No vídeo, publicado na última sexta-feira (17), a jovem, trajada com suas roupas e makes mais "trevosas", surge dançando ao som de Oração, de Tonny Brasil, brega que se originou de um clássico da banda inglesa Duran Duran. “É tipo isso, só que pior”, escreveu Ingrid na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Nos comentários, internautas ficaram curiosos para conferir a banda da jovem ao vivo, na esperança de ter a verdadeira experiência de um “Brega Gótico”.

“Bregotico!!! Só acho que deveria ser uma cena incentivada”, comentou um. “Acho que finalmente achei a banda da minha vida”, afirmou outra seguidora. “O Bregótico já está entre nós”.

O vídeo já conta com mais de 23 mil curtidas em apenas uma rede social.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)