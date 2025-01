VÍDEO: Paraense mostra técnica para se proteger dos carapanãs durante o sono e diverte a web

Todo paraense já enfrentou a irritante perturbação dos carapanãs, como são chamados os mosquitos, especialmente durante a noite. Mas um jovem de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, encontrou uma maneira inusitada e criativa de driblar os insetos durante o sono.

David, influenciador digital, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando sua técnica "anti-carapanã". No vídeo, que divertiu os internautas, o paraense aparece se preparando para dormir, vestindo uma manta como capuz e usando uma peneira, também conhecida popularmente como crivo, para proteger o rosto enquanto respira livremente.

"Embrulhe-se comigo para se proteger do carapanã e respirar ao mesmo tempo", brinca David na gravação. E para quem não é fã do tradicional mosquiteiro, a solução de David pode ser a alternativa perfeita para um sono tranquilo. "Rapaz, vou testar, não gosto do mosqueteiro kkkkkk", comentou uma internauta. "Eu fiz ontem à noite kkk", respondeu outro seguidor, indicando que a ideia já está sendo adotada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)