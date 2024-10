Jonny Lobato ministra workshop gratuito de Improvisação no Carimbó

O músico Jonny Lobato ministra nesta sexta-feira (25), o Workshop de Improvisação no Carimbó, com participação da Orquestra de Carimbó do Pará (OCP), criada por ele. A aula ocorre a partir das 10h, na Sala Ettore Bosio, do Instituto Estadual Carlos Gomes, de forma gratuita e sem necessidade de realizar inscrição prévia. A atividade faz parte de um extenso projeto financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura do Pará (Secult) e Ministério da Cultura.

“Esse workshop aborda de uma forma mais técnica aquilo que a gente faz na prática durante os nossos ensaios da OCP. A Orquestra foi formada com a intenção de unir o popular com o técnico, o músico popular com o músico técnico, pessoas que leem muito bem partitura, que têm dificuldade de improvisar, com pessoas que improvisam muito bem, mas que às vezes não sabem nem ler partitura, mas têm esse saber empírico tão grande”, comenta Jonny sobre o workshop.

A OCP é conhecida por promover ensaios abertos em praça pública, convidando músicos a levarem seus instrumentos e participarem ou até aprenderem de fato a tocar carimbó. “Os ensaios são para que haja essa troca de experiência. E ali a gente aborda as formas de execução. A gente tenta entrar numa linha de pensamento de um determinado compositor. Já o workshop traz isso de forma mais aprofundada, de uma forma mais técnica, voltada já para o público que lê partitura, eu digo isso em relação ao público do sopro, eles vão ter acesso aos arquivos que a orquestra produz, são arranjos exclusivos”, diz Jonny.