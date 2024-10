Compositor paraense Vinicius Leite lançará ‘Quando O Banjo Chegar’ em todas as plataformas digitais

Vinicius Leite, cantor e compositor paraense, residente no bairro do Jurunas, lançará nesta sexta-feira (11) sua nova composição, Quando O Banjo Chegar, em todas as plataformas digitais. A ideia central da música surgiu de uma antiga apresentação do artista, quando ele, ao observar o movimento das programações do local, ouviu uma fala emblemática de um grupo de carimbó formado apenas por mulheres. Elas afirmaram: 'Só nos apresentamos quando o banjo chegar'. Essa frase inspirou o nome de seu mais recente lançamento.

“Esse foi o mote para a ideia inicial da letra, que fala de um músico de carimbó que espera o instrumento chegar para iniciar sua apresentação e alegrar o povo, como os músicos de carimbó sempre fazem” , comenta Vinicius Leite.

A música conta com a parceria de Allan Carvalho e do mestre Ronaldo Silva (Boi Pavulagem). Em uma parte da composição, os artistas remetem ao “tambor de couro”, instrumento de percussão bastante presente nas baterias das escolas de samba.

“Trabalhar com grandes artistas da cidade é ótimo para mim, como profissional da música, e também uma honra e um sonho realizado como artista que busca reconhecimento. Ser apadrinhado por Allan Carvalho e pelo mestre Ronaldo Silva é uma grande conquista” , ressalta Vinicius.

Foto entre Vinicius Leite, Allan Carvalho e Ronaldo Silva. Créditos: Mário Guerreiro

A construção da música

A inspiração para a música surgiu da ideia de misturar carimbó com música clássica, especificamente as “Bachianas” de Heitor Villa-Lobos. A direção musical ficou a cargo de Marcelo Pyrull, guitarrista do Mosaico de Ravena e atualmente do Arraial do Pavulagem. Os arranjos mesclam carimbó e música clássica com a utilização de percussão, baixo acústico, violão e um quarteto de cordas (Grão-Pará).

Além do movimento artístico, a composição reflete os sentimentos pessoais do cantor. Para Vinicius, seu trabalho como compositor não se limita a rótulos. Ele experimentará a música em todas as suas possibilidades e explorará diversos ritmos.

“Tenho origem no interior do estado e, desde pequeno, vi muitas rodas de carimbó em Cametá, Salvaterra e Belém. O sentimento é ver os músicos tocando e o povo todo dançando. Tem coisa mais linda do que isso para quem é músico?” , enfatiza.

Sobre o artista

Vinicius Leite se apresenta nas noites de Belém desde 2003. Ao longo de sua carreira, acompanhou diversos artistas como músico, e desde 2017 também se apresenta como cantor solo. Em 2021, lançou, pela Lei Aldir Blanc, o EP Baby Bar e Blues, com cinco composições de sua autoria, todas no estilo blues e cantadas em português. Contudo, ele não se prende a um único gênero musical. 'Não sou um compositor dedicado a um só estilo' comentou. O cantor paraense já compôs blues, rock, reggae, samba, bossa nova, e agora, nos últimos três anos, fez a primeira parceria de música totalmente regional, um boi-bumbá com o poeta jurunense Rui do Carmo.