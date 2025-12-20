Joelma é condenada por cancelamento de cruzeiro e show; entenda

A cantora Joelma, juntamente com as empresas Murai Viagens e J Music, foi condenada judicialmente a restituir um fã devido ao cancelamento do cruzeiro temático "Isso é Calypso em Alto Mar", que ocorreria no ano passado. A decisão também determina o pagamento de indenização por danos morais.



O processo foi movido por Lucas Henrique Rodrigues, que havia adquirido uma cabine no cruzeiro. Em sua ação, o fã pleiteava a restituição em dobro do valor desembolsado e uma indenização de R$ 45 mil por danos morais.

Recurso de fã resultou em condenação

Inicialmente, o caso havia sido encerrado sem resolução de mérito. No entanto, um recurso interposto pelo fã da cantora resultou na condenação de Joelma e das empresas envolvidas.



A decisão judicial apontou a falha na prestação de serviços como evidente, principalmente pela ausência de reembolso imediato dos valores pagos por Lucas Henrique para o evento.



O juízo considerou que o ocorrido foi além de um mero aborrecimento para o consumidor, que integra o fã-clube de Joelma. A perda da experiência de lazer, esperada com ansiedade, foi descrita como irreparável no tempo.



O documento destaca ainda o descaso da cantora e das empresas ao cancelar o cruzeiro marítimo e o show com apenas 40 dias de antecedência, gerando um sentimento de impotência nos consumidores.

Valores de restituição e indenização

As rés – Joelma, Murai Viagens e J Music – foram condenadas a devolver o montante de R$ 4,2 mil, referente aos custos do pacote.



Além disso, a Justiça determinou que as empresas e a cantora indenizem Lucas Henrique Rodrigues em R$ 8 mil pelos danos morais sofridos.