João Gomes desabafa nas redes sociais e diz que quer sumir

O cantor João Gomes preocupou seus fãs nesta terça-feira, 22, ao postar em suas redes sociais que sentiu vontade de sumir, além de pedir forças a Deus. A publicação com a declaração foi feita em seus Stories, do Instagram.

"Tô postando isso fora do roteiro hoje, turma. Porque só Deus sabe o quanto estava me sentindo esses dias. Meio ansioso. Com a mente cansada e quem estava próximo de mim sentia muito isso", começou João.

"Tava sentindo vontade de sumir e pedindo a Deus muita força", completou o cantor. Essa última frase chamou a atenção dos fãs e páginas de forró, que começaram a questionar o que teria acontecido com João Gomes.