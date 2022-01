Forbes põe João Gomes na lista dos maiores cantores do país, da atualidade

João Gomes foi eleito pela Forbes Under 30 como um dos jovens mais promissores do Brasil. O pernambucano iniciou a carreira em 2021 com o hit "Meu Pedaço de Pecado", que possui mais de 147 milhões reproduções no Spotify.

João Gomes se tornou é um dos maiores cantores da música brasileira, com quase 3 milhões de seguidores no Youtube e 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ele se mantém no top 50 Brasil dessa plataformacom três músicas do álbum "Eu Tenho A Senha", lançado em junho.

A lista que aponta os brasileiros promissores de até 30 anos é formada por jornalistas e especialistas da publicação. “Cada candidato é avaliado segundo critérios e métricas objetivos e subjetivos, como faturamento, valor de mercado, aportes recebidos, número de seguidores nas redes sociais, alcance e impacto social, criatividade, ineditismo, disrupção e relevância no respectivo setor, entre outros”, publicou a Forbes.

Leia também: João Gomes diz que queria ficar com Maíza Silva

João Gomes posta vídeo cantando 'Ao Pôr do Sol'

Simaria revela que foi cantada por João Gomes: 'Tenho idade pra ser sua mãe'