Simaria revela que foi cantada por João Gomes: 'Tenho idade pra ser sua mãe'

A dupla Simone e Simaria é conhecida por, além do talento, ser muito espontânea e não ter papas na língua. Dessa vez, Simaria foi quem revelou a cantada de um colega de profissão. Durante o lançamento de uma casa de shows em São Paulo, a 'Coleguinha' contou que João Gomes tentou uma, digamos, aproximação com a recém-solteira. As informações são do UOL.

“João, me respeita, que eu tenho idade pra ser sua mãe”', disse a cantora, contando detalhes aos risos. “Eu vou fazer 40 anos, meu bem”, reforçou, lembrando que João tem apenas 19 anos.

Durante o lançamento da casa de shows, vários famosos prestigiaram a apresentação das cantoras, como o vencedor de 'A Fazenda', Rico Melquiades', e Thelminha, vencedora do BBB 20.