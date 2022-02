Em entrevista exclusiva, Zé Vaqueiro diz que se solidariza a João Gomes sobre 'vontade de sumir'

Um dos maiores representantes do piseiro e da música nordestina na atualidade, o pernambucano Zé Vaqueiro, participou da live em OLiberal.com. No bate-papo ele falou sobre a nova música "Adivinha aí", sobre o público paraense e chegou a comentar sobre as dificuldades em meio aos sucesso.

O novo single, "Adivinha aí", traz a mensagem de relacionamentos atuais, estabelecidos pelas redes sociais. "A música fala de relacionamentos em diversos pontos. Fala de amor , de medo de se apaixonar, de traição. Acho que cada um tem seu jeito de se relacionar. Mas o bacana é que as pessoas estão se identificando", disse o cantor.

Mesmo ainda jovem, Zé foge da regra dos relacionamentos modernos citados na música. O artista é casado e tem um filho.

Zé Vaqueiro admite que é tímido nas redes sociais

Sobre as redes sociais, Zé diz que tenta usar tanto para divulgar a carreira como também a vida pessoal, embora se sinta tímido para muitas situações. "Estou tentando melhorar aos poucos. Gosto das redes sociais", destaca Zé Vaqueiro.

Zé Vaqueiro elogia Belém e o Pará

Sobre o público paraense, ele diz que sempre foi muito bem recebido e, por isso, sempre tenta retribuir o carinho do público paraense. "Eu gosto muito de ir ao Pará. Recentemente estivemos em Belém e foi muito bom. Depois do show fomos a uma padaria para dar aquela reforçada", disse o músico.

Mas Zé Vaqueiro acrescenta que infelizmente não consegue transitar de forma mais profunda pelas cidades onde passa, pois com a agenda lotada ele precisa seguir de uma cidade para outra e o tempo livre ele preza pelo descanso, pois gosta de estar bem em suas apresentações.

Na terça-feira (22), João Gomes revelou em suas redes sociais a vontade de sumir em decorrência do cansaço e da rotina de trabalho. Zé disse que se solidariza com o amigo, pois também já passou por esse tipo de problema. Ele disse que sempre tem contato com João Gomes e que trocam experiências sobre questões de trabalho e vida pessoal.

"É sempre bom trocar ideias e experiências com quem está na mesma situação que a nossa", disse Zé.