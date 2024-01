Jayson Tatum, astro da NBA, presenteia Ana Maria Braga com camisa do Boston Celtics

Ana Maria Braga foi surpreendida pelo astro da NBA, Jayson Tatum, durante o ‘Mais Você’ desta segunda-feira (15). O atleta mandou um recado para a apresentadora agradecendo pelo carinho e ainda a presenteou com uma camisa do ‘Boston Celtics’ e uma bola de basquete.

VEJA MAIS

No vídeo exibido no programa, Tatum diz que ficou lisonjeado ao saber do carinho que a apresentadora demonstrou ter por ele e pelo time. “Oi, Ana. Aqui é o Jayson Tatum. Soube que você é minha fã e também do meu time. Queria dizer que estamos lisonjeados”, disse o jogador. Confira!

Tudo iniciou em dezembro do ano passado, com a ida do atacante Endrick, da Seleção Brasileira, ao jogo do ‘Boston Celtics’. Na ocasião, o brasileiro fez uma troca de camisa com o norte-americano. A apresentadora comentou sobre o evento e disse “adorar” Tatum e ainda chamou o astro de “gato”.

De alguma forma, o comentário de Ana Maria chegou até a estrela da NBA e resultou na ótima surpresa!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)