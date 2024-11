Jão anuncia turnê especial de natal; confira datas e cidades

Nesta terça-feira (5), o cantor Jão revelou que passará por oito capitais brasileiras com uma turnê especial de Natal. O evento será realizado pelo artista em parceria com a Coca-Cola.

Segundo o jornalista José Norberto Flesch, que adiantou a novidade na semana passada, a tour será mais “intismista” que o show anterior do cantor, tendo um formato de auditório.

Nas redes sociais, onde anunciou o evento, Jão escreveu: “Um show único pra cantar aquelas que só a gente sabe”. O cantor também revelou que tem algumas surpresas guardadas para as apresentações.

Veja a publicação:

A turnê especial iniciará em 29 de novembro, no Rio de Janeiro. Além da cidade maravilhosa, o artista desembarca por outras sete capitais no Brasil. Belém e outras capitais da região Norte não foram incluídas no cronograma.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 12h desta quarta-feira (6) no site oficial do artista.

Veja as datas da turnê

29/11 – Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 01/12 – Brasília

– Brasília 04/12 – Curitiba

– Curitiba 05/12 – Belo Horizonte

– Belo Horizonte 07/12 – São Paulo

– São Paulo 13/12 – Porto Alegre

– Porto Alegre 21/12 – Recife

– Recife 22/12 – Maceió

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)