Com uma combinação de arte, cultura e generosidade, o Jantar Beneficente Amazon Arte, organizado pelo Rotary Club de Belém das Artes, convidou o público a participar de uma noite especial, nesta quarta-feira (6/11), onde cada presença representou um ato de solidariedade e apoio à causa artística e social na região. O evento foi realizado no Restaurante Famiglia Sicília, no bairro da Batista Campos, com o início do jantar às 20h.

O menu harmonizado servido aos convidados foi elaborado pela chef Angela Sicília, destacando ingredientes regionais para proporcionar aos convidados uma experiência gastronômica única.

Além da culinária, o evento também contou com apresentações de artistas como Patrícia Oliveira, Adriana Azulay, bailarinos da escola de dança Ana Unger e Rose White, enquanto os músicos Salomão Habib, Humberto Azulay, Tiago Gomes e Robenare Marques animarão a noite com música ao vivo, danças tradicionais e recitais de poesia.

Jantar Beneficente Amazon Arte reúne solidariedade, arte e cultura em restaurante de Belém Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

O ponto alto da programação foi o Leilão de Arte, conduzido pelo leiloeiro Paulo Torres e com obras exclusivas de mais de 20 artistas, cuja curadoria ficou a cargo de Andréa Noronha.

Celso Lobo, Celeste Heitmann, Denise Grego, Maria de Minas, Jorge Teixeira, Mariângela Melo, Renata Segtowig, Renata Costa, Michele Ferri, Rosana Uchôa, Cosme Martins, Jane Batista, Luiz Carlos Lima, Lilia Lena, Nádia Borborema, Karla Diniz, Flávia Falconi, Marise Maués, além de Andréa e Fabíola Tuma foram os artistas que cederão suas obras para serem leiloadas no evento.

As peças foram doadas pelos artistas, e toda a arrecadação será destinada a iniciativas de apoio à comunidade durante o período de Natal. "Toda essa arrecadação vai ser utilizada para o Natal. Temos atividades com idosos, com crianças, e vamos realizar um ‘mercatino’ de Natal, inspirado nos mercados natalinos da Europa", explicou Patrícia Oliveira, presidente do Rotary Club de Belém das Artes.

Patrícia Oliveira (Cristino Martins / O Liberal)

Patrícia destacou a importância da arte como ferramenta de transformação social. “É uma alegria enorme a gente convergir tantos artistas. O Rotary Club das Artes de Belém nasceu justamente para fazer essa associação entre arte e o social. Nós temos a missão de utilizar a arte como resgate social. Conseguimos, através da arte, comunicar com as pessoas, chegar ao coração e tirar o que é mais importante, que é doar”, afirmou a presidente do clube, emocionada com o apoio recebido para o evento.

Fábio Sicília (Cristino Martins / O Liberal)

O chef e sommelier Fábio Sicília, vice-presidente do Rotary Club de Belém das Artes, reforçou o papel da filantropia e da arte como agentes de transformação. “Nós precisamos sensibilizar as pessoas que, num país rico como o nosso, ainda existem necessidades absurdas, inclusive culturais. A arte é uma ferramenta de mudança política, social, econômica”, disse.

Fábio ressaltou necessário sensibilizar pessoas com potencial econômico para causas sociais e artísticas. “Esperamos que pessoas sensíveis, que têm recursos sobrando, possam contribuir um pouco mais para nossa sociedade, adquirindo obras de arte que vão fortalecer tanto os artistas quanto as comunidades beneficiadas por esses recursos”, afirmou o chef.