Jantar Beneficente Amazon Arte reúne arte, gastronomia e solidariedade em Belém

Na quarta-feira (06/11), a partir das 20h, o Restaurante Famiglia Sicília, localizado Av. Conselheiro Furtado, no bairro da Batista Campos, em Belém, será o cenário para o Jantar Beneficente Amazon Arte, um evento dedicado a unir arte, cultura e solidariedade para arrecadar fundos para instituições carentes e apoiar projetos artísticos locais. Organizado pelo Rotary Club de Belém das Artes, o evento contará com uma noite repleta de atrações culturais e um leilão de arte, em prol da comunidade. Os ingressos para o jantar continuam disponíveis para compra online e também no próprio que sediará a iniciativa.

A chef Angela Sicília preparará um menu harmonizado especialmente para a ocasião, proporcionando aos convidados uma experiência gastronômica. Dentre os ingredientes locais utilizados, estão o queijo do Marajó, o feijão de Santarém, tucupi, macaxeira e maniçoba, proporcionando uma experiência sensorial única.

“Esses ingredientes foram cuidadosamente incorporados nos pratos para oferecer uma imersão autêntica e sensorial na culinária paraense, valorizando sabores regionais que raramente são apresentados com essa riqueza de detalhes e harmonizações”, afirmou o chef e sommelier Fábio Sicília, que ficará a frente das harmonizações dos vinhos.

Com uma trajetória em ações sociais, o restaurante se engaja também na causa do Amazon Arte. “Nossa filosofia e missão são alimentar física e emocionalmente todas as pessoas, por meio de alimentos e entretenimento saudáveis, gerando prosperidade para todos”, ressaltou o chef.

Além do jantar, o evento terá apresentações artísticas de Patrícia Oliveira, Adriana Azulay, Ana Unger e Rose White, além dos músicos Humberto Azulay, Tiago Gomes e Robenare Marques. A programação cultural inclui música ao vivo, danças tradicionais e recitais de poesia.

Ana Unger (Carmen Helena / O Liberal)

O ponto alto da noite será o Leilão de Arte, com curadoria de Andréa Noronha e conduzido pelo leiloeiro Paulo Torres. Obras exclusivas de mais de 20 artistas, entre eles nomes consagrados e talentos emergentes, estarão disponíveis para lances. Todos os recursos arrecadados no leilão serão destinados a programas sociais e iniciativas de incentivo à arte local.

Andréa Noronha (Fabíola Tuma)

“O processo de curadoria foi meticuloso e envolvente, com um foco em selecionar peças que representem a diversidade e riqueza da arte amazônica e de outros estados. Estão disponíveis no leilão obras, cuidadosamente escolhidas para garantir uma variedade que atenda aos diferentes gostos dos colecionadores e amantes da arte”, afirmou Noronha.

Além de Andréa, Celso Lobo, Celeste Heitmann, Denise Grego, Maria de Minas, Jorge Teixeira, Mariângela Melo, Renata Segtowig, Renata Costa, Michele Ferri, Rosana Uchôa, Cosme Martins, Jane Batista, Luiz Carlos Lima, Lilia Lena, Nádia Borborema, Karla Diniz, Flávia Falconi, Marise Maués e Fabíola Tuma cederão suas obras para serem leiloadas.

Segundo Andréa, os recursos arrecadados podem impactar positivamente projetos culturais e de saúde. “Eles podem ser utilizados para a manutenção e desenvolvimento de projetos artísticos, oficinas e atividades culturais que beneficiem a comunidade local. Além disso, a contribuição financeira permitirá que possamos comprar vacinas para erradicar a pólio e em suas iniciativas de forma mais robusta, trazendo benefícios sociais, educacionais e culturais”, destacou a curadora.

Segundo a presidente do Rotary Club de Belém das Artes, Patrícia Oliveira, o leilão durante o Jantar Beneficente Amazon Arte será aberto a todos os interessados, incluindo colecionadores de arte e amantes da cultura.

“ A Rotary Club espera, com o Jantar Beneficente Amazon Arte, angariar fundos para apoiar projetos sociais e culturais na região. Além de promover a arte local, o evento visa sensibilizar a comunidade sobre questões de necessidade social como, por exemplo, o combate a poliomielite, reforçando o papel do Rotary na transformação da sociedade por meio de iniciativas solidárias”, disse a presidente.

Para participar, é necessária a inscrição prévia, que pode ser realizada online ou no local do evento. Os participantes terão acesso a um catálogo digital com informações sobre as obras disponíveis e poderão efetuar lances durante o leilão, que será conduzido por um leiloeiro oficialmente credenciado.

SERVIÇO

Jantar Beneficente Amazon Arte

Data: quarta-feira, 6 de novembro;

Local: Restaurante Famíglia Sicília, em Belém;

Horário: a partir das 20h;

Para mais informações, Patrícia Oliveira, pode ligar para (91) 9 91774466.