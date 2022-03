BBB 22: Jade fala que sonhou com o irmão e ele disse que ela não está bem no jogo

Jade Picon revelou, nesta segunda-feira (7), que teve um sonho em que se encontrava com o irmão, Léo Picon, e o cantor Pedro Sampaio. No sonho, ela perguntou para eles como estava sua situação fora do BBB 22, e eles demonstraram não estar boa. Jade enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane em seu primeiro paredão no Big Brother Brasil 22.

"A primeira coisa que eu fazia era perguntar como as coisas estavam fora da casa, e eles 'tudo bem...' [fazendo uma cara de que não está tudo bem]. Aí eu pensei 'f*deu!'", contou a influenciadora, rindo.

Jade enfrenta Arthur Aguiar e Jessilane em seu primeiro paredão. Segundo a enquete Uol, ela é a favorita para ser eliminada amanhã.