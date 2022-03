Laís pede permanência de Jade Picon no BBB 22: 'Amanhã é Dia da Mulher'

No raio-x desta manhã de segunda-feira, 7, Laís fez um apelo ao público do BBB 22. A sister pediu para que o público eliminasse Arthur Aguiar, no paredão de terça-feira, 8, e justificou dizendo ser o dia internacional da mulher. Arthur divide a preferência do público com Jade Picon e Jessilane.

"Gente, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria falar: Fora, Arthur e Fica, Jade. Por favor, gente! Vota, vota, vota pra ele sair. Deixa ela aqui com a gente. Amanhã é dia das mulheres, então deixem as mulheres aqui na casa pra mudar esse jogo. Nós vamos conseguir [com vocês] fazendo isso. Por favor!", pediu ela.

A médica ainda disse estar feliz por não ter ido para o paredão esta semana: "Graças a Deus, mais uma vez, me livrei do paredão. E um dos grandes motivos foi a Jade ter atendido o big fone e ter indicado ele [Arthur], senão eu ia sair no paredão. Então estou muito feliz que eu não estou [na berlinda]. Quero que a Jade fique e o Arthur saia", repetiu.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)