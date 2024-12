Iza mostra o rosto da filha, Nala, pela primeira vez em novo clipe; confira

A cantora IZA, de 34 anos, lançou na noite desta quarta-feira (18) sua nova canção, “Como Posso Amar Assim?”. O lançamento veio acompanhado de um videoclipe especial, que marca a estreia de sua filha, Nala, de apenas dois meses, diante das câmeras, seguindo os passos da mãe famosa.

VEJA MAIS

A música aborda o relacionamento de Iza com a pequena e, no clipe, aparecem imagens emocionantes das duas juntas em diversos momentos, além de registros da cantora feitos durante a gravidez e do instante em que descobriu que seria mãe. Confira:

Antes de divulgar o clip com o lançamento, IZA, conhecida pelo hit “Dona de Mim”, postou fotos ao lado da primogênita. Um dos registros mostra o berço de Nala, decorado com um móbile de crochê em formato de animais e um papel de parede de folhas ao fundo.

Yuri Lima também fez um registro da primogênita e postou nos Stories do Instagram (Foto: Reprodução / Instagram @yurilima)

No último sábado (14), a artista já havia publicado uma nova foto da filha, cujo nome é o mesmo de sua personagem no filme “Mufasa: O Rei Leão”, ao qual IZA deu voz na versão dublada em português.

Yuri Lima, pai da pequena, também aproveitou e postou um registro com a filha. Na foto publicada nos Stories do Instagram do jogador, Nala aparece no colo do pai curtindo uma gostosa soneca e ganhou elogios dos seguidores nos comentários do post.