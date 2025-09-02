Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam
A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México
A ex-BBB e cunhã poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, de 32 anos, divulgou nesta terça-feira(2) alguns registros da sua viagem à Ilha Holbox, que fica localizada na península de Yucatán, no México. A influenciadora digital exibiu diversas fotos de biquíni e da paisagem paradisíaca que chamou a atenção da web.
De acordo com Isabelle, a viagem faz parte de suas "mini-férias", visto que a musa da escola de samba Grande Rio já está nos preparativos para o Carnaval em 2026. "Tenho um calendário de eventos com a Grande Rio, escola que eu amo. Chego lá e me sinto no meu solo sagrado", revelou a cunhã poranga do Boi Garantido.
Nos comentários da publicação, muitos internautas elogiaram a ex-BBB e demonstraram o quanto estavam felizes pela musa poder tirar um tempo para descansar dos afazeres do dia a dia. “Gostando de ver, você tirando um tempinho para curtir férias em um lugar incrível. Tá até mais linda, Cunhã!”, disse uma seguidora. “Que lugar incrível, que vista e que mulher”, comentou outra. “Moana amazônida”, escreveu uma terceira.
Exposição na internet
No final do mês de agosto, a influenciadora chegou a receber algumas críticas por conta de sua exposição na internet após uma seguidora comentar em um post que a ex-BBB estava vestida com um biquíni: "Para quem diz que não gosta de mostrar o corpo, era melhor sair nua". Na época, Isabelle respondeu ela dizendo: "Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher!".
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
