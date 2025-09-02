Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A ex-BBB e cunhã poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, de 32 anos, divulgou nesta terça-feira(2) alguns registros da sua viagem à Ilha Holbox, que fica localizada na península de Yucatán, no México. A influenciadora digital exibiu diversas fotos de biquíni e da paisagem paradisíaca que chamou a atenção da web.

De acordo com Isabelle, a viagem faz parte de suas "mini-férias", visto que a musa da escola de samba Grande Rio já está nos preparativos para o Carnaval em 2026. "Tenho um calendário de eventos com a Grande Rio, escola que eu amo. Chego lá e me sinto no meu solo sagrado", revelou a cunhã poranga do Boi Garantido.

(Imagem: Reprodução/ Instagram)

Nos comentários da publicação, muitos internautas elogiaram a ex-BBB e demonstraram o quanto estavam felizes pela musa poder tirar um tempo para descansar dos afazeres do dia a dia. “Gostando de ver, você tirando um tempinho para curtir férias em um lugar incrível. Tá até mais linda, Cunhã!”, disse uma seguidora. “Que lugar incrível, que vista e que mulher”, comentou outra. “Moana amazônida”, escreveu uma terceira.

Exposição na internet

No final do mês de agosto, a influenciadora chegou a receber algumas críticas por conta de sua exposição na internet após uma seguidora comentar em um post que a ex-BBB estava vestida com um biquíni: "Para quem diz que não gosta de mostrar o corpo, era melhor sair nua". Na época, Isabelle respondeu ela dizendo: "Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher!".

A cunhã-poranga do Boi Garantido já está nos preparativos para o Carnaval e Festival de Parintins2026. (Foto: Reprodução/ Instagram | @isabelle.nogueira)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)