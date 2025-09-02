Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

Victoria Rodrigues

A ex-BBB e cunhã poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, de 32 anos, divulgou nesta terça-feira(2) alguns registros da sua viagem à Ilha Holbox, que fica localizada na península de Yucatán, no México. A influenciadora digital exibiu diversas fotos de biquíni e da paisagem paradisíaca que chamou a atenção da web.

De acordo com Isabelle, a viagem faz parte de suas "mini-férias", visto que a musa da escola de samba Grande Rio já está nos preparativos para o Carnaval em 2026. "Tenho um calendário de eventos com a Grande Rio, escola que eu amo. Chego lá e me sinto no meu solo sagrado", revelou a cunhã poranga do Boi Garantido.

image (Imagem: Reprodução/ Instagram)

Nos comentários da publicação, muitos internautas elogiaram a ex-BBB e demonstraram o quanto estavam felizes pela musa poder tirar um tempo para descansar dos afazeres do dia a dia. “Gostando de ver, você tirando um tempinho para curtir férias em um lugar incrível. Tá até mais linda, Cunhã!”, disse uma seguidora. “Que lugar incrível, que vista e que mulher”, comentou outra. “Moana amazônida”, escreveu uma terceira.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Isabelle Nogueira fala sobre forte ligação com o Pará: 'Me sinto pertencente'
Vice-campeã do BBB 24 está em Belém para o lançamento de linha de perfumes com ingredientes da Amazônia

image Festival de Parintins 2025: Isabelle Nogueira comemora a vitória do Boi Garantido; confira
O boi vermelho e branco conquistou o seu 33º título com músicas, danças e lendas amazônicas

image Cunhã-Poranga do Garantido, Isabelle Nogueira se apresenta no primeiro dia do Festival de Parintins
Ex-BBB 24 fez transformação para onça-pintada e arrancou elogios dos internautas

Exposição na internet

No final do mês de agosto, a influenciadora chegou a receber algumas críticas por conta de sua exposição na internet após uma seguidora comentar em um post que a ex-BBB estava vestida com um biquíni: "Para quem diz que não gosta de mostrar o corpo, era melhor sair nua". Na época, Isabelle respondeu ela dizendo: "Onde eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher!".

image A cunhã-poranga do Boi Garantido já está nos preparativos para o Carnaval e Festival de Parintins2026. (Foto: Reprodução/ Instagram | @isabelle.nogueira)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Isabelle Nogueira

cunhã poranga

Boi Garantido

fotos

ilha paradisíaca

férias

México
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

CULTURA

Amazônia Fashion Week: Belém recebe edição histórica que concilia moda e recursos naturais

Maior evento de moda na região, o Amazônia Fashion Week será lançado nesta quinta (4), no Parque Shopping Belém, com programação focada na produção autoral amazônica em sintonia com avanços tecnológicos

02.09.25 8h00

HOMENAGEM

Fernanda Montenegro tieta neto em set de filmagens de 'Emergência 53': 'Seja feliz neto lindo!'

O neto da atriz é assistente de direção da minissérie do Globoplay

02.09.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda