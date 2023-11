Isabelle Drummond e Enzo Celulari? Fãs voltam a shippar casal após troca de comentários

É difícil ver foto de Isabelle Drummond passar despercebida dos comentários de Enzo Celulari. E vice-versa. São trocas de elogios pela aparência, estilo, escolhas sobre como uma campanha publicitária foi feita e até mensagens que dão indícios de que sempre sabem muito mais detalhes do que uma legenda diz. Pode ser só amizade, claro. Mas os fãs mais atentos já estão lá deixando claro a torcida para virar romance.

"Eu shippo (torço) os dois", disse uma seguidora. "Sempre sonhei com vocês dois casando e tendo lindos filhos", comentou outra fã. "A Isabelle posta uma foto eu corro pra ver os comentários do Enzo. Não sei se estou certa, mas estou shippando (torcendo) muito", escreveu uma internauta. "Meu Deus, a fic (história inventada) já está pronta", celebrou mais uma.

O último relacionamento de Isabelle Drummond que foi assumido publicamente foi com Tiago Iorc, que durou entre 2014 e 2015. Já no caso de Enzo Celulari, o último envolvimento que se tornou público foi dele com Bruna Marquezine, que durou apenas seis meses, em 2021.