Morando de aluguel, Isabelle Drummond é acusada construir igreja em imóvel sem autorização

A atriz Isabelle Drummond está no centro de uma polêmica sobre a casa onde mora atualmente. Segundo reportagem do site O Dia, a global está sendo acusada pela proprietária da casa onde mora atualmente, na Ilha da Gigóia, Zona Oeste do Rio, de ter colocado uma igreja para funcionar nas dependências do imóvel alugado; tudo isso sem autorização da dona.

"Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização e, pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por que? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica?", escreveu Mari, a proprietária da casa.

A história não é nova. Ainda segunda a proprietária, ela tentou um acordo com a atriz, mas não conseguiu. "Foi só um desabafo. É curioso estarem surpresos pela igreja, achei que todo mundo soubesse. Eu tentei acordo, mas fui bloqueada. Já já eu supero. Só eu não sabia, porque moro em São Paulo. Meu vizinho no Rio foi quem me falou da igreja. Mas não era segredo. Sendo ela uma pessoa pública, com uma igreja que também recebe abertamente as pessoas, dificilmente seria um segredo. E se tem CNPJ, também é público", explicou.

Com a polêmica instaurada, o nome da Isabelle Drummond, conhecida por ter interpretado a boneca Emília no "Sítio do Picapau Amarelo", além de protagonizar outras novelas da Globo como "Cheias de Charme", foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter desde a noite de sexta-feira, 13. Veja algumas reações: