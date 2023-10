Irmã de Key Alves, Keyt diz que ex-BBB comprou seguidores e vive uma 'ilusão'; entenda

A irmã da ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves, Keyt Alves, também jogadora de vôlei, contou para alguém próximo que a irmã comprou seguidores. A informação foi compartilhada por meio de áudio vazado. Confira!

Keyt Alves, irmã de Key Alves, revelou nesta terça-feira, 17, que a irmã comprou seguidores e que ela vive em um conto de fadas. Segundo o áudio vazado ao jornalista Leo Dias, a ex-BBB só teria 100 mil seguidores reais. "Eu sempre falei para ela: 'mano para de viver nesse mundo de ilusão. Cara, se fosse 12 milhões de seguidores reais seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são a maioria, ela comprou tanto é que ela só entrou no Big Brother porque era a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo. Mas será que são reais? Não são!", declarou Kayt.

Key Alves lançou ontem, 17, a sua marca de perfumes, a Keyparfum, no mesmo dia em que a notícia se espalhou.