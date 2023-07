Irmã de Bruna Biancardi é vítima de golpe virtual após desabafar sobre Neymar

A irmã da influenciadora Bruna Biancardi, Bianca Biancardi, teve sua conta no Instagram hackeada ontem, 10. Os criminosos invadiram seu perfil e tentaram aplicar um golpe virtual nos seguidores, oferecendo investimentos falsos. O fato ocorreu logo após Bianca desabafar contra o cunhado, Neymar. Confira!

A irmã de Bruna Biancardi perdeu o acesso ao seu Instagram, após invasão de hacker, onde divulgaram uma tabela de investimento falso, com a proposta de investir R$ 300 e ter um retorno de R$ 1.110.

Bianca Biancardi deixou de seguir Bruna Biancardi pois não gostou de ver Neymar debochando sobre as traições. A cunhada de Neymar fez um textão nos Stories do Instagram, defendeu a irmã repudiou o posicionamento do jogador.