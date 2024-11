Iris da Selva e Ronaldo Silva farão a abertura do “Sextou Pavulagem” em Belém; saiba mais

A partir das 19h, nesta sexta-feira (15) de feriado nacional, o início de uma programação semanal, organizada pelo Instituto do Arraial do Pavulagem, acontece no Boulevard da Gastronomia. O bairro da Campina irá receber Iris da Selva junto com o grupo “Pássaros Urbanos” e o mestre Ronaldo Silva para um show com Rafael Veredas. O evento aberto ao público é uma iniciativa do Instituto Arraial do Pavulagem para arrecadar doações para o projeto “Cordão do Galo”.

A paraense Iris da Selva traz em suas composições o carimbó urbano, presente nas periferias de Belém. Sua estreia no cenário musical aconteceu em 2020, no lançamento de seu primeiro EP com quatro faixas. “Das Águas Desse Rio” possui canções com amplo significado de amor romântico e inspirou a artista a fazer o clipe da música “Meu Pequeno Eu”. Iris participou do “Festival Bambata Brothers” produzido pelo Psica Produções em 2021, ano em que criou o seu grupo base formado por uma maioria de músicos da cena do carimbó. O “Pássaros Urbanos”.

Já o mestre da composição da música popular paraense e co-fundador do grupo Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, com quatro décadas de uma carreira de sucesso, se apresentará durante a programação ao lado do jovem compositor Rafael Veredas. Rafael é paraense e possui um longo relacionamento com a composição musical, que iniciou aos oito anos de idade. No início do ano lançou um samba intitulado “Feira do Açaí”. A música busca transmitir aos ouvintes, a essência da manifestação cultural que ocorre na madrugada da capital paraense.

Realizada desde 2007, a manifestação cultural e social “Cordão do Galo” acontece na ilha do Marajó, em Cachoeira do Ariri, na região norte do estado. O projeto promove a inclusão social de jovens de 7 aos 17 anos de idade, e valoriza a cultura local por meio de ações promovidas pelo Instituto Arraial do Pavulagem. Com esforço contínuo, o instituto promove a arrecadação de itens para oferecer suporte às famílias das comunidades da ilha. Incentivando a solidariedade e a sustentabilidade.

Sendo assim, o “Sextou Pavulagem” acontecerá até o fim do ano com novas datas a serem divulgadas pela organização do evento. O público, os amigos, e admiradores do Batalhão da Estrela podem levar itens como roupas, sapatos, material escolar, brinquedos, itens de higiene pessoal e peças de jeans para a confecção de mochilas e estojos. As próximas edições do “Sextou” prometem workshops, atividades lúdicas e mais atrações musicais.

O coordenador de atividades do instituto, João Guilherme, explicou que um dos objetivos é manter as atrações de fim de ano com música ao vivo e encontros que promovam as arrecadações para as crianças e as famílias participantes do projeto. “Em uma das próximas sextas-feiras, teremos um workshop de Perna de Pau. Em outra, teremos um especialista falando sobre um instrumento musical do Batalhão da Estrela. E por aí vai… a ideia é reunir todos por uma boa causa neste tempo de confraternizações”, contou Guilherme.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)