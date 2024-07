Ronaldo Silva comemora 40 anos de carreira e ganha documentário

O músico, mestre em composição musical da cultura popular e co-fundador da banda Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, celebra suas quatro décadas de carreira em uma festa, intitulada “Baile de Havana - O Baile do Ronaldo Silva”, que ocorrerá hoje, 18, às 20h, na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Regado à música caribenha e sons dos tambores, a comemoração terá participações especiais de Márcio Jardim, Allan Carvalho, Davi Amorim, a nova geração de músicos do Jazz “Ver o Brass e a DJ Nat/Esquema, trazendo o vinil amazônico. Além disso, Silva ainda irá apresentar ao público novas canções e clássicos de sua carreira. Os ingressos estão sendo vendidos online pelo site da Sympa.

Ao Grupo Liberal, Ronaldo afirmou que se sente feliz e, ao mesmo tempo, emocionado ao receber essa homenagem em vida, que será concretizado por meio da festa que reunirá artistas locais e o público fã do cantor. Ele ressaltou que sempre foi alguém que buscou fortalecer e valorizar a cultura regional, e agora, compreende como seu sonho foi recompensado. “O processo, essa luta da gente como músico, que a profissão impõe, ter chegado aos 66 anos e poder receber essas homenagens, esse carinho, é muito gratificante. Meu combustível é essa capacidade de cativar as pessoas”, disse o músico.

Ronaldo relembra que teve muitas experiências positivas após a pandemia, destacando a homenagem recebida na Escola de Samba Bole-Bole. "Eu fui tema escola de samba e ganhamos. Foi muito legal para mim essa vivência no bairro do Guamá, a comoção desse trabalho. Ser tema do carnaval e essa história ser contada por Netinho, uma figura muito competente, eu fiquei encantado de ver a minha história na avenida”, acrescentou.

Curta sobre o mestre será gravado em evento

Dentro do baile, haverá uma gravação que fará parte do curta-metragem “Ronaldo Silva, o Tambor Ilumina”, escrito e dirigido por Felipe Cortez, que explora as referências e o processo criativo do artista amazônico. Essa é a primeira vez que está sendo feito um curta sobre a carreira e a relação de Ronaldo com a música. O projeto foi contemplado pelo "Edital de Audiovisual Fomento Inciso I – Lei Paulo Gustavo" via Fumbel/PMB.

Cortez explicou que o baile foi pensado como uma festa que celebra a conexão de Ronaldo com a musicalidade caribenha, um elemento marcante na música do artista paraense. "A nossa região é muito influenciada pela musicalidade caribenha, isso toca muito na música do Ronaldo. Ele criou mambo, criou salsa, então, o baile é o momento de celebrar esse Ronaldo Silva que flerta com a música caribenha latino-americana”, destacou o diretor.

Já para o co-fundador do Pavulagem, revisitar os principais pontos de sua carreira é um momento de celebração e gratidão. “Fazer o que estamos fazendo aqui, gravando um documentário, é retornar de certa maneira todas essas fases da minha vida. A própria história do Arraial é uma história que me acompanha, então, os meus parceiros são os meus companheiros antes de qualquer coisa nessa caminhada”, disse Ronaldo Silva.

Segundo Felipe Cortez, a ideia de criar um documentário sobre a vida e a carreira de Ronaldo Silva surgiu durante a pandemia, quando Cortez foi convidado pelo Arraial do Pavulagem para dirigir as lives realizadas durante o período de isolamento social. "Naquele período a gente vivia a questão do isolamento social pela Covid e foram feitas as lives para tentar matar um pouquinho a saudade das pessoas desse evento tão especial na vida cultural do povo paraense. Então a gente se aproxima durante a pandemia e começa a perceber que dentro do universo musical do Pavulagem, dentro da própria carreira do Ronaldo, existe um universo a ser contado por meio de filmes”, relatou o documentarista.

Questionado sobre o que o público pode esperar do documentário, Cortez afirmou que será um projeto audiovisual repleto de momentos emocionantes e íntimos. "Eu acredito que o público pode esperar depoimentos emocionantes, encontros afetivos e musicais marcantes da carreira do Ronaldo, atuações musicais interessantes, momentos poéticos de interpretações poéticas, literais e também conhecer essa intimidade desse grande personagem da história musical paraense”, afirmou o diretor.

O curta-metragem tem direção de fotografia de André Mardock, direção musical de Allan Carvalho, coordenação de produção de Lidiane Martins, produção executiva de Walter Figueredo e as filmagens realizadas por Vítor Souza.

Agende-se:

Show ‘Baila de Havana - O Baile de Ronaldo Silva’

Data: quinta-feira, 18 de julho;

Horário: a partir das 20h;

Local: na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha;

Os ingressos estão sendo vendidos no site da Sympla