O Liberal chevron right Cultura chevron right

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

Estadão Conteúdo
fonte

Raul Gil, de 82 anos, sofreu um acidente doméstico (Reprodução)

Raul Gil foi internado na última quarta-feira, 3, no Hospital Moriah, em São Paulo, por causa de uma diverticulite aguda, após uma indisposição. O estado de saúde do apresentador trouxe à tona uma extensa briga entre seus irmãos, filhos e netos.

Ele é pai de Nanci Gil e Raul Gil Junior, conhecido como Raulzinho. Nanci teria postado, perto da data da internação do pai, uma "indireta" em seu Instagram sobre o desentendimento que possui com a família: "Enquanto humanos brigam, a natureza segue majestosa seu rumo."

Os irmãos, atualmente, travam uma briga que levou a uma notificação extrajudicial. O caso é antigo: segundo Nanci, o afastamento começou há cerca de 10 ou 12 anos, quando ela passou a ser excluída das decisões e aparições relacionadas ao pai. Ela falou sobre o assunto em suas redes sociais em agosto deste ano.

Nanci, que é jornalista, alegou que a postura do irmão é motivada por interesses financeiros e machismo. "Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma 'sócia'. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um", desabafou.

Ela também relatou um caso que ocorreu quando foi chamada pelo pai para participar de um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von. Ao chegar na gravação, descobriu que Raulzinho havia ido em seu lugar, sem qualquer aviso prévio.

A filha da jornalista e neta de Raul Gil, Raquel, disse que ela e a mãe receberam uma ordem extrajudicial de Raulzinho que proíbe ambas de comentarem publicamente qualquer assunto ligado à família.

De acordo com a jovem, em uma postagem no Instagram feita em 15 de agosto, a medida as impede até mesmo de falar sobre suas próprias histórias de vida, sob risco de ação indenizatória.

"A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que a gente não pode falar nada sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, da qual a gente supostamente faz parte. Não pode falar mais nada da nossa vida, que foi gravada, registrada não só pela imprensa, e por todos que testemunharam nossos desafios e conquistas", disse.

Raul Gil se pronuncia

Após a repercussão do vídeo da neta, Raul Gil se pronunciou através de um vídeo publicado em agosto deste ano. "Muitas vezes as pessoas falam sem me conhecer e acabam me julgando, e isso dói, porque a minha vida inteira foi dedicada ao amor, à família e à paz", começou o apresentador.

"Não deixei minha filha e minha neta passarem por momentos desagradáveis. Se elas falaram de mim, o que eu vou fazer? Elas falaram pela própria vontade. Ai, se todos os pais fossem assim como eu fui e sou. Mas assim mesmo, eu oro por elas."

Apresentador revela ligação telefônica com filha

Durante uma reportagem para o Domingo Espetacular, em 24 de agosto, Raul Gil comentou sobre o caso e revelou que havia recebido uma ligação da filha Nanci.

Ele negou ter sido um pai ausente para ela: "Eu não sou nada do que ela falou. Sou amigo dela, sou pai dela. E sou avô da minha neta. Eu nunca abandonei ela. Todo mês eu 'cacifei' ela. E bem. O que ela tem, praticamente fui eu que dei. Fico abismado. Às vezes chego na minha casa, fico parado... Por quê?"

"Me ligou. Falou: 'Quero pedir desculpa ao senhor, não sei como aconteceu isso'. Eu falei: 'Deixa para lá, está tudo certo'. Só queria que se retratasse. Eu desculpei. Quem perdoa é Deus."

"(A situação) me entristeceu, porque mais de 3 milhões de pessoas começaram a me 'impichar'. 'Esse velho é canalha, esse velho não presta, já tá fazendo hora extra'", lamentou, por fim.

Cultura
.
