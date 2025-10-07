Capa Jornal Amazônia
Integrante do Oasis é diagnosticado com câncer e anuncia que vai se afastar da turnê

O anúncio foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4

Estadão Conteúdo
fonte

Bonehead é um dos primeiros músicos do grupo britânico (Divulgação/Oasis)

O guitarrista do Oasis, Paul Arthurs, conhecido como Bonehead, anunciou que ficará afastado dos próximos shows da banda devido a um diagnóstico de câncer de próstata. O anúncio foi feito em suas redes sociais no último sábado, 4. "Anteriormente, este ano, fui diagnosticado com câncer na próstata. A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível", começou o guitarrista.

Ele, que é um dos membros fundadores da banda britânica dos irmãos Gallagher, continuou: "Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento, então perderei as apresentações em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney." "Estou muito triste de ter perdido esses shows mas estou me sentindo bem e voltarei a tempo para a América do Sul. Divirtam-se (nos shows) deste mês e vejo vocês no palco com a banda em novembro", finalizou.

Volta do Oasis

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento explosivo, que culminou no fim do grupo em 2009, eles farão dois shows no Brasil, em 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, zona oeste de São Paulo.

O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel, para a Big Issue, em 2019: "Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam." A reconciliação da banda promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.

MÚSICA/OASIS/GUITARRISTA/PAUL ARTHURS/CÂNCER
Cultura
