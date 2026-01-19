Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

fonte

Instituto amazônida amplia atuação na Rede Cultura Viva e apresenta metodologia inédita de fortalecimento cultural e territorial (Bárbara Vale / Regatão)

As inscrições para o Programa de Atiçamento Cultural já estão abertas nas plataformas do Instituto Regatão Amazônia. Ao longo deste ano, o Programa realizará sete ciclos de formação nas áreas de dança, gestão cultural e acessibilidade, com cerca de 51 atividades entre encontros, oficinas e mentorias. A proposta é fortalecer os fazeres artísticos e a organização institucional no território, promovendo autonomia e sustentabilidade para iniciativas culturais amazônidas.

O Programa de Atiçamento Cultural também prevê 65 eventos e exibições, incluindo as 40 edições da Quinta, cinema itinerante e fóruns, além da distribuição de 10 prêmios para iniciativas locais. Complementam as ações quatro frentes de pesquisa voltadas ao mapeamento e à salvaguarda cultural.

O Programa nasce como resposta aos modelos históricos de desenvolvimento impostos à Amazônia, marcados pela exploração de recursos naturais e exclusão das populações locais das decisões sobre seus próprios territórios. Para o Instituto, a sustentabilidade da floresta está diretamente ligada à força das organizações que vivem e defendem o território.

VEJA MAIS

image Museu Goeldi expõe a Belém histórica na plataforma Brasiliana Fotográfica
Em 34 fotos, público conhece nuances da Cidade de Belém do final do século XIX, no momento em que a capital do Pará acaba de completar 410 anos de história na Amazônia

image 'Cenas Cariocas', de Pedro Amorim, chega com muito samba à terra do carimbó
Compositor carioca de choro, samba e outros sons faz show nesta sexta (16) à noite na Casa do Gilson, em Belém

image Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico
Com 50 anos de carreira, a artista unindo memórias da infância em Belém, luta política e fé, em espetáculo que tem neta no elenco

Inspirado na figura histórica do regatão, um comerciante fluvial que conectava comunidades por meio dos rios, o Programa Atiçamento transforma a lógica da circulação de mercadorias em circulação de capacidades. Se antes o regatão levava bens materiais, o Instituto Regatão leva formação institucional, ferramentas de gestão, comunicação estratégica, regularização jurídica e apoio à mobilização de recursos. A proposta é fortalecer as organizações de base para que elas possam acessar políticas públicas e gerir seus territórios com autonomia.

O reconhecimento como Pontão de Cultura e o lançamento do Programa Atiçamento consolidam o Regatão como uma organização que atua na interseção entre cultura, território, comunicação, justiça socioambiental e autonomia comunitária. “A cultura viva se faz em rede. Assim como no rio, ninguém navega sozinho”, pontua Marlena Soares, Presidenta do Regatão, destacando o caráter coletivo do reconhecimento.

O Instituto Regatão Amazônia foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como Pontão de Cultura e passa a integrar a Rede Cultura Viva. O reconhecimento valoriza uma trajetória construída desde 2023, marcada pela atuação em territórios ribeirinhos e pela articulação de redes culturais amazônidas, e impulsiona o lançamento do Programa de Atiçamento Cultural, que abre inscrições nesta segunda-feira (19). Ao longo de 2026, a iniciativa realizará uma série de ações culturais e formativas para impulsionar a vocação criativa de Alter do Chão e da região do Baixo Amazonas.

“O nosso Regatão é reconhecido como o primeiro Pontão de Cultura de Alter do Chão e isso é uma responsabilidade que nos enche de esperança e orgulho do que traçamos até aqui. Essa é uma vitória dos povos da Amazônia, desde a Amazônia e para a Amazônia. O nosso sentido é fortalecer as nossas culturas para que o território permaneça vivo; por isso, o nosso compromisso é atiçar a autonomia”, afirma a ribeirinha Marlena.

Com o título de Pontão de Cultura, o Regatão fortalece seu papel estratégico na conexão, formação e fortalecimento de coletivos, grupos culturais e organizações comunitárias, ampliando o acesso à cultura, à comunicação e à organização institucional nos territórios amazônicos. Como parte dessa nova fase, o Instituto Regatão anuncia o lançamento do Programa Atiçamento, uma metodologia inédita de fortalecimento institucional voltada a organizações da sociedade civil amazônidas, coletivos culturais, associações comunitárias, ribeirinhas, indígenas e quilombolas.

“O termo 'atiçar', que significa avivar o fogo, expressa a essência do programa: despertar e fortalecer as capacidades territoriais já existentes, promovendo autonomia, sustentabilidade e protagonismo local”, explica Marlena.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

CINEMA

'Ela é uma atriz boa, uma menina esforçada', diz Babu Santana sobre Alane Dias

Em "O Verão da Lata", a paraense interpretará Marina

19.01.26 10h21

FUTEBOL

Benedito Ruy Barbosa está internado e não participa de votação do São Paulo

Filho afirma que autor de novelas trata infecção urinária no HCor

19.01.26 9h49

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

POLÊMICA

Quem é a esposa de Pedro do BBB 26? Saiba o que ela disse após ele contar sobre traição

O participante revelou aos brothers que traiu a esposa, mas foi perdoado

16.01.26 18h27

CULTURA

Museu Goeldi expõe a Belém histórica na plataforma Brasiliana Fotográfica

Em 34 fotos, público conhece nuances da Cidade de Belém do final do século XIX, no momento em que a capital do Pará acaba de completar 410 anos de história na Amazônia

19.01.26 7h00

fora

Vídeo: Pedro desiste do BBB 26 após Jordana denunciar assédio

Participante apertou o botão de desistência na noite de domingo (18), após relato de Jordana

18.01.26 20h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda