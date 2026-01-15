Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico

“Fafá de Belém, O Musical” estreia nesta quinta-feira (15), no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Utilizando a linguagem teatral, o musical narra a trajetória de Fafá de Belém. A sua história será contada através das lendas e mitos dos povos da floresta amazônica, ao lado de indígenas, ribeirinhos, marajoaras, entre outros.

“O processo todo está sendo muito emocionante, né? Essa ideia nasceu em Belém no encerramento da apresentação do espetáculo da Alcione, e foi anunciado que teria o meu musical. Eu estava no Porto (PT), dentro da piscina (risos). Achei tudo maravilhoso, mas bem doido, que tudo seria apenas um desejo. Quando cheguei no Brasil comecei a tratar disso e chegou o projeto”, relembra a artista.

A narrativa do musical é construída em três planos: o presente, que ocorre durante a gravação de um documentário em homenagem aos 50 anos de carreira no histórico Teatro da Paz, em Belém; as memórias da infância, que ocorrem em uma Belém lírica, marcada por mitos e lendas amazônicas; e a construção da carreira da artista, da capital paraense para o mundo.

“Há dois anos a gente está conversando sobre a minha história, recebo aqueles questionários gigantescos com perguntas sobre as pessoas. Eu adoro falar e tenho uma boa memória (risos). Mas quando eu li pela primeira vez, chorei muito. Estava em viagem, levei os dois roteiros e acabei aos prantos. É a história que atravessa há cinquenta anos de uma pessoa completamente na contramão que nunca se submeteu a nada, que eventualmente bate de frente porque eu defendo tudo que eu acredito. Passei por muitos cancelamentos, mas talvez a minha sinceridade, frontalidade e a minha empatia popular é o que me move. Eu sou uma cantora popular, não conto mentira, eu não conto história. Eu sempre defendo o que eu acredito. Então ver tudo isso no palco tem sido muito forte”, acrescenta a artista.

No processo da construção do espetáculo, dezenas de testes foram sendo realizados para escolher o elenco. Quatro atrizes interpretam a cantora nas fases da infância, juventude e maturidade: Fafá-menina, Fafá-cantora e Fafá de Belém. A Fafá-menina será representada por duas atrizes, Clarah Passos e Laura Saab, neta da cantora. Fafá de Belém conta que Laura passou por todos os testes e audições para conseguir o papel.

Laura tem uma trajetória crescente artisticamente, com experiência nos palcos e no audiovisual. A carreira da adolescente é compartilhada com frequência nas redes sociais de Mariana Belém, mãe da atriz. Em 2023, lançava um projeto audiovisual com Manu Gavassi, “Sexo, Poder e Arte”, que já tem mais de um milhão de visualizações.

“Fiquei sabendo que ia ter um musical, fiquei superfeliz, soube das audições pouquíssimos dias antes. O Jô Santana, produtor, veio me perguntar se eu não queria tentar fazer. Eu fiz as audições, fiz as três fases. Quando ele me ligou, fiquei super emocionada porque vai ser uma honra para mim estar no musical contando a história da minha avó, sendo meu primeiro profissional porque eu já fiz musicais antes e eu já fiz alguns projetos profissionais, mas esse vai ser meu primeiro profissional então está estreando contando a história da minha avó é muito emocionante”, conta Laura.

Como citado, ela já soma diversos projetos artísticos, incluindo o projeto da TurmaTube, da Viih Tube e Eliezer.

“Estar fazendo a Fafá- menina é muito especial. A minha avó é esse ser cheio de sentimento, ela vai lá, fala, faz, é extrovertida. É uma responsabilidade muito grande até pela história dela. Estou descobrindo muitas coisas também que eu não imaginava, são várias descobertas de um outro ponto de vista, tanta coisa que ela passou e conquistou. Estou superemocionada principalmente e feliz, muito grata também por esse processo e por todos os nesse projeto tão especial”, finaliza Laura.

Outro ponto importante destacado por Fafá de Belém é a presença de paraenses nesse projeto, o que lhe traz grande satisfação: “A Laura fez duas audições. Aliás, queria agradecer as mais de 20 pessoas que vieram de Belém para fazer testes para o musical. Algumas passaram por todas as etapas, foram aprovadas e estão no musical. Uma delas é minha querida amiga Naieme, cantora maravilhosa e de personalidade interessantíssima, uma artista genial. Naieme tem um papel muito importante, ela que conduz a filmagem que conta a história da minha vida.”

“De repente a Laura passa pelos testes, ela foi passando, passando e foi escolhida para fazer Fafá-menina, ela e a Clarah Passos. Ela tem uma direção, e quem conversa comigo é o diretor, mas claro que todas as vezes que estamos juntos, a Laura tira dúvidas, então, cada vez que a gente está junto é um batidão de informações: o que se é, o que não é, o que vai pra frente, vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro, tirando dúvidas pra lá e pra cá... tem sido maravilhoso”, acrescenta Fafá de Belém.

Além de Laura Saab e Clarah Passos, a Fafá-cantora é interpretada por Helga Nemetik e a Fafá de Belém nos dias de hoje é interpretada por Lucinha Lins.

A artista soma uma trajetória de sucesso, atuando em diversos segmentos. Em 2025, Fafá de Belém completou 50 anos de carreira, iniciada na década de 70, quando a sua voz ganhou o Brasil ao quebrar padrões de comportamento.

“Tudo está representado de uma forma tão forte, tão potente, que é emocionante. É muito emocionante. A hora do Círio e das Diretas Já são muito emocionantes. Está a minha vida toda ali, com as pessoas da minha vida, com as que me ajudaram, com as que tentaram prejudicar e me atrapalharam. Mas graças a Deus, eu tenho um santo muito forte e Nazinha na frente. Então no final sempre saio vitoriosa, sempre a duras custas. Mas está tudo lá, tudo!”, finaliza Fafá de Belém.