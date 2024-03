Instituição de caridade de Will Smith pode fechar após tapa no Oscar

A "Will and Jada Smith Family Foundation", organização filantrópica do casal de atores Will Smith e Jada Pinkett, corre risco de fechar desde o tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar de 2022. De acordo com o site americano ‘Variety’, alguns dos principais investidores do fundo de caridade abandonaram o barco após o episódio.

Segundo os registros fiscais da organização, que foram acessados exclusivamente pelo veículo, a receita da ONG que havia subido de US$ 1,760,000 em 2020 para US$ 2,138,660 em 2021, caiu para US$ 365,870 em 2022, em torno de 83%. https://www.oliberal.com/cultura

Outros grandes contribuidores deixaram de promover o fundo, com a American Airlines e a Creative Artists Agency (CAA), que doou US$ 76,160 e US$ 100,000, respectivamente, em 2021. Uma fonte próxima à ONG ainda informou que os atores estavam encerrando as atividades da fundação, criada em 1996, antes da polêmica do Oscar. Jada e Will Smith teriam optado doar a mesma quantia para causas beneficentes de forma privada.

O que aconteceu

Na cerimônia do Oscar 2022, o ator Will Smith levantou de sua cadeira e bateu no comediante Chris Rock, que estava no palco e havia feito uma piada com Jada Pinkett Smith, mulher do protagonista de "King Richard". Depois, Smith voltou para o assento e gritou "Tire o nome da minha mulher da porra da sua boca". Rock tinha brincado com a aparência da mulher de Will Smith, dizendo que ela parecia uma personagem de "G.I. Jane 2", que é careca.

Jada Pinkett Smith sofre de alopecia, doença genética que leva à perda de cabelo. Minutos depois do ocorrido, Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por "King Richard". Emocionado, o astro disse que seu personagem, Richard Williams, era um "forte defensor de sua família", o que gerou burburinhos da plateia. Ele pediu desculpas à Academia e aos indicados ao seu redor, dizendo que quer ser um recipiente de amor. "Amor faz com que você faça coisas malucas”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)