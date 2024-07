Inscrições para o 'Programa Gestores em Movimento' encerram nesta sexta (5), em Belém

Termina na próxima sexta-feira (05/7) o prazo de inscrições para o “Gestores em Movimento” em Belém. O programa visa à capacitação de músicos, estudantes de música e administradores da área cultural em gestão de teatros, orquestras e salas de concerto. As inscrições são gratuitas e os interessados podem fazê-las no site Gestores em Movimento. O resultado será divulgado no dia 15 de julho.

O programa oferece 30 vagas para aulas presenciais e online. O primeiro módulo será presencial, no período de 25 a 30 de julho, na Fundação Amazônica de Música, localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, n.º 1022, no bairro de Nazaré.

Idealizado e coordenado pelo maestro e compositor João Guilherme Ripper, o programa associa conhecimentos musicais, programação artística, administração, planejamento artístico e orçamentário, produção e pós-produção. “Em cada lugar que vamos, adaptamos a capacitação à realidade local. Em Belém, consideramos as várias instituições, como escolas de música e teatros, além das diversas manifestações musicais e culturais. Incorporamos esses elementos nas nossas discussões, juntamente com outras questões trazidas pelos participantes, para que o ‘Gestores em Movimento’ seja o mais proveitoso possível”, destaca.

VEJA MAIS

O “Gestores em Movimento” tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é dividido em três módulos, abrangendo temas como produção cultural, escolha de repertórios, planejamento artístico e orçamentário, formatação de projetos nas Leis de Incentivo, comunicação, captação de recursos, noções básicas de economia da cultura, entre outros.

No primeiro módulo, que será realizado no próximo mês, serão realizadas palestras, culminando na divisão dos participantes em equipes para a criação das salas-oficinas. O segundo módulo, previsto para agosto (05 e 23/8), de forma online, será dedicado à tutoria e ao acompanhamento das salas em seu trabalho de elaboração, programação e produção dos concertos que serão apresentados na conclusão.

Já o terceiro e último módulo, denominado "Festival Gestores em Movimento", proporcionará aos participantes a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a capacitação. Eles serão responsáveis pela organização dos concertos, incluindo programação, produção, divulgação e condução do evento. O Festival Gestores acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2024 em Belém, encerrando a segunda edição do programa Gestores em Movimento na capital paraense.

Para mais informações visite o site www.gestoresmovimento.com.br e o Instagram @gestores.em.movimento.

Programa Gestores em Movimento em Belém

O que: Inscrições gratuitas para o Programa Gestores em Movimento em Belém

Quando: até 05 de julho de 2024.

Onde: www.gestoresmovimento.com.br

Público-alvo: músicos, estudantes de música e administradores da área cultural.