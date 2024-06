Programa 'Gestores em Movimento' abre inscrições para a segunda edição em Belém

A partir desta segunda-feira (17), estarão abertas as inscrições para o Programa Gestores em Movimento, uma iniciativa voltada para músicos, estudantes de música e administradores da área cultural em Belém. Em sua segunda edição na capital paraense, o programa busca capacitar novos administradores e programadores de salas de concerto, teatros e orquestras, oferecendo a experiência de profissionais renomados de importantes instituições culturais do país.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo site www.gestoresmovimento.com.br até o dia 5 de julho. Os candidatos passarão por um processo seletivo para o preenchimento de 30 vagas, que garantirão a participação em oficinas com aulas presenciais e on-line. O resultado da seleção será divulgado no dia 15 de julho.

O Programa Gestores em Movimento foi criado e é coordenado pelo renomado maestro e compositor João Guilherme Ripper. Durante a realização em Belém, os participantes vivenciarão uma jornada de aprendizado com profissionais de destaque no mercado. Os "Gestores em Movimento" tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O programa é dividido em três módulos, abrangendo temas como produção cultural, escolha de repertórios, planejamento artístico e orçamentário, formatação de projetos de Leis de Incentivo, comunicação, captação de recursos, noções básicas de economia da cultura, entre outros.

O primeiro módulo, que será presencial, acontecerá de 25 a 30 de julho na Fundação Amazônica de Música. Nesta etapa, serão realizadas palestras, culminando na divisão dos participantes em equipes para a criação das salas-oficinas. O segundo módulo, realizado entre 05 e 23 de agosto, de forma on-line, será dedicado à tutoria e acompanhamento das salas-laboratório em seu trabalho de elaboração, programação e produção dos concertos que serão apresentados na conclusão.

O terceiro e último módulo, denominado "Festival Gestores em Movimento", proporcionará aos participantes a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a capacitação. Eles serão responsáveis pela organização dos concertos, incluindo programação, produção, divulgação e condução do evento. O Festival Gestores acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro de 2024 em Belém, encerrando o projeto com chave de ouro.

Serviço:

Projeto Gestores em Movimento

Inscrições: 17 de junho até 05 de julho

Público-alvo: músicos, estudantes de música e administradores da área de cultura com conhecimentos musicais, interessados em gestão de salas de concerto, teatros e orquestras.

Maiores informações: www.gestoresmovimento.com.br e pelo instagram @gestores.em.movimento.