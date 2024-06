Secom oferta curso sobre mercado digital a empreendedores paraenses

Empreendedores paraenses interessados em atuar e se aprofundar no mercado digital poderão participar de uma capacitação gratuita que será ofertada pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) nesta segunda-feira (17/06), em Belém. O evento contará com a presença de representantes das plataformas Ifood, Airbnb, Mercado Livre e Meta, como preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá na capital paraense em novembro de 2025.

O curso será realizado no Teatro Margarida Schivasappa (Centur), a partir das 14h. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário. Durante a capacitação, serão apresentados os benefícios da formalização do negócio para o crescimento da empresa. A advogada e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) Luma Scaff, explica que o objetivo é contribuir para a redução da informalidade entre os empreendedores.

"Minha expectativa é apresentar as vantagens e os riscos da formalização empresarial em linguagem fácil e didática para contribuir com a redução da informalidade, criando oportunidade para os pequenos negócios", disse.

O representante da plataforma iFood, que atua na entrega de refeições pela internet, abordará o tema "o mundo do delivery e a experiência do cliente", para repassar aos empreendedores o conhecimento sobre ferramentas digitais para o crescimento de seus negócios.

"O evento é uma oportunidade para destacar como a plataforma pode ser uma ferramenta de oportunidade e crescimento aos empreendedores locais. Contribuindo com 0,2% para o PIB do Pará, conforme dados da pesquisa Fipe, o iFood está empenhado em ampliar o impacto na economia e na sociedade paraense, reforçando o compromisso com um futuro mais inclusivo e sustentável", pontuou Thiago Messias, coordenador de Políticas Públicas do iFood.

Usando a tecnologia como aliada no impulsionamento do empreendedorismo, a empresa Mercado Livre, de origem argentina, com sede no Uruguai, também participa da programação do curso, onde estará compartilhando estratégias para alavancar as vendas online.

"A missão do Mercado Livre é democratizar o acesso ao comércio eletrônico e ao dinheiro, proporcionando ferramentas e conhecimentos que empoderem os empreendedores locais e suas famílias, ajudando-os a alcançar novos mercados e expandir seus negócios. Esta parceria é uma oportunidade única de fomentar a inovação e o crescimento sustentável na região. Estamos honrados em poder contribuir para a construção de um futuro próspero e digital para todos os paraenses", ressaltou Woolley Ribeiro, representante do Mercado Livre.