Inteligência artificial pode auxiliar no aprendizado de um novo idioma

Com a COP 30, as portas de Belém se abrem para o mundo. Por isso, aprender idiomas estrangeiros tem sido o desejo de muitos profissionais, das mais diversas áreas. Rafael Alexandre é professor de inglês e conta que a procura por cursos que capacitem até o evento internacional é grande. Nessa corrida contra o tempo, algumas estratégias podem intensificar e facilitar o aprendizado daqueles que vão começar do zero, entre elas está o uso da inteligência artificial.

Rafael Alexandre, de 31 anos, dá aulas de inglês há quatro anos e destaca que a demanda por cursos de inglês aumentou significativamente nos últimos meses, devido à proximidade do evento internacional em Belém. "As pessoas estão vendo a necessidade de aprender inglês porque, mesmo que não seja a língua materna, precisam se comunicar. Por exemplo, um brasileiro que fala português e um chinês que fala mandarim usam o inglês para se comunicar. Hoje, o inglês é o idioma universal", explica Rafael.

Rafael acredita que, além do estudo tradicional da gramática e das regras, a imersão na língua é essencial. "É importante consumir muito inglês, ouvir músicas, assistir a filmes, séries, ler em inglês, mesmo que entenda pouco ou nada. Isso ajuda a se acostumar com o ritmo da fala, identificar palavras, sons e fonemas do inglês", aconselha o professor.

Nesse processo de imersão, a inteligência artificial pode ser uma grande aliada. Rafael aponta que muitas pessoas não têm com quem praticar o inglês no dia a dia, e a IA pode preencher essa lacuna. "Alguém que trabalha muito ou mora sozinho pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta para praticar, tirar dúvidas e esclarecer certas coisas. É uma excelente ferramenta para praticar conversação e desenvolver habilidades linguísticas", afirma.

Como professor, Rafael já utiliza ferramentas de inteligência artificial com seus alunos mais avançados. "Usamos a IA para desenvolver textos sobre certos assuntos, especialmente textos mais complexos. Ela também é usada para criar cenários de conversação, sendo uma excelente aliada nesse quesito", conta Rafael.

Para aqueles que estão tentando aprender inglês, especialmente os que não têm acesso a um curso formal, Rafael oferece uma dica valiosa: "Mergulhe no inglês o máximo possível. Escute, veja, fale, pense em inglês. E tente incorporar o inglês no seu dia a dia. Não adianta nada criar frases fora da nossa realidade. Introduzir o inglês no nosso cotidiano será sempre benéfico, até mais do que estudar regras gramaticais."

Com a aproximação da COP 30, o uso de novas tecnologias como a inteligência artificial pode ser um diferencial na capacitação linguística dos profissionais que irão atuar no evento. A preparação adequada não só facilitará a comunicação durante a conferência. Pensando nisso, o professor ainda indicou três ferramentas que funcionam com inteligência artificial para quem quer aprender ou aperfeiçoar o domínio de outras línguas, não somente o inglês.

Três ferramentas com IA pra treinar e aprender outros idiomas

ChatGPT

O ChatGPT utiliza uma arquitetura de rede neural chamada Transformer. A ferramenta é equipada com um vasto conjunto de dados textuais para gerar respostas contextualizadas e coerentes em linguagem natural. Durante o processo de aprendizagem, os usuários podem interagir com o ChatGPT para praticar conversação, pedir explicações sobre regras gramaticais, traduzir textos e obter sugestões de recursos de aprendizado como livros, filmes e músicas.

Gemini

Antigo Bard, o Gemini é um modelo de linguagem desenvolvido pelo Google, que também se baseia na arquitetura Transformer. Ele é otimizado para entender e gerar textos com precisão, buscando sempre oferecer informações relevantes e atualizadas.Para aprender outras línguas é possível usar o Bard para obter explicações detalhadas sobre nuances culturais e linguísticas, praticar a escrita criativa em outro idioma e explorar textos literários traduzidos para aprofundar seu entendimento da língua.

Copilot

Essa plataforma, desenvolvida pela GitHub em colaboração com OpenAI, é uma ferramenta de auto-completação baseada em IA que ajuda na programação, mas pode ser adaptada para outros usos de texto. Ele usa modelos avançados de linguagem para prever e sugerir código ou texto. Para aprender outras línguas, os usuários podem utilizar Copilot para escrever textos em outros idiomas com sugestões de correção, praticar a tradução de frases e entender a construção gramatical e sintática por meio de exemplos gerados automaticamente.