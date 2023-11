Ascensão da IA incentiva criação de novos empregos, dizem profissionais de TI

Carros autônomos e assistentes de voz e dos mecanismos de pesquisas são exemplos do quanto a tecnologia faz parte do cotidiano das pessoas e isso há décadas, ao menos, dos anos 50 para cá. Com a ascensão acelerada da Inteligência Artificial cresceram também os debates sobre os riscos que a IA impõe à manutenção dos empregos, no entanto, a tecnologia começou a criar novas oportunidades de carreira, é o que dizem profissionais da área tecnologia da informação (TI).

Em Belém, Álvaro Câmara, mestre em engenharia da informática pela Universidade de Coimbra, em Portugal, observa que a percepção de que a tecnologia pode impulsionar oportunidades de emprego é cada vez mais fundamentada.

“Ao invés de substituir trabalhadores, a automação e as inovações tecnológicas têm o potencial de criar novas oportunidades e transformar o cenário profissional”, diz Câmara, atualmente professor da Universidade da Amazônia (Unama).

Campo de estudo multidisciplinar

Em síntese, a inteligência artificial é um campo de estudo multidisciplinar que abrange várias áreas do conhecimento, da ciência da computação à matemática e estatística e à neurociência computacional, que busca entender o funcionamento do cérebro humano e aplicar esses insights no desenvolvimento de modelos e algoritmos.

O professor Álvaro Câmara explica que no contexto da inteligência artificial e machine learning (aprendizado de máquina), vemos uma crescente demanda por profissionais especializados nessas áreas. “Esses especialistas desempenham um papel crucial no desenvolvimento e implementação de sistemas inteligentes, algoritmos avançados e soluções de aprendizado de máquina”, diz ele.

“O Fórum Mundial Econômico ao destacar o especialista em inteligência artificial e machine learning como uma das "profissões do futuro" reflete a importância dessas habilidades em um mundo cada vez mais digitalizado. À medida que as empresas buscam incorporar tecnologias avançadas em seus processos, há uma necessidade crescente de profissionais que compreendam e possam aplicar eficientemente a IA e o ML”.

Para o docente, esses profissionais não são apenas procurados em empresas de tecnologia, mas em diversos setores, como saúde, finanças, manufatura, entre outros. “A capacidade de analisar grandes conjuntos de dados, desenvolver algoritmos preditivos e criar sistemas inteligentes tornou-se um diferencial valioso em muitas indústrias. Além disso, é importante destacar que a demanda por especialistas em IA e ML está impulsionando o desenvolvimento de programas educacionais e cursos voltados para o desenvolvimento dessas habilidades. Isso proporciona oportunidades para que indivíduos adquiram conhecimentos e se preparem para as carreiras do futuro”, afirmou o mestre em engenharia da informática.

