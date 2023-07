Músicos e administradores da cultura poderão participar de formação profissional

A capital paraense receberá a I edição do “Programa Gestores em Movimento” a partir do dia 14 de agosto. O projeto é idealizado e coordenado pelo maestro e compositor João Guilherme Ripper, e sucede o "Programa Gestores", criado durante última gestão de Ripper à frente da Sala Cecília Meireles.

O Programa é destinado a músicos e administradores da área da cultura interessados na capacitação e na gestão de salas de concerto e teatros. A inscrição é gratuita e pode ser realizada por meio de preenchimento do formulário eletrônico e envio de currículo pelo site www.gestoresmovimento.com.br.

O projeto tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de incentivo à Cultura e realização da Associação dos Amigos da Sala Cecilia Meireles, Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

As inscrições são gratuitas e estão abertas. O evento terá aulas presenciais, no período de 14 a 17 de agosto de 2023, na Sala Transversal do Museu do Estado do Pará (MEP), acompanhamento on-line durante a segunda quinzena de agosto e primeira de setembro e apresentações presenciais entre 27 e 29 de setembro. Dentre os palestrantes estão o compositor e regente João Guilherme Ripper, o Presidente da Academia Brasileira de Música André Cardoso, a Diretora Executiva do Festival Amazonas de Ópera e Gestora Cultural Flávia Furtado, a musicista, professora e gestora cultural Glória Caputo, o maestro Miguel Campos Neto, além de outros especialistas na área cultural.

O Programa Gestores em Movimento é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo inclui palestras e tutoriais com profissionais conceituados que atuam em áreas artísticas diversas, áreas administrativas e de produção de salas de concertos de todo o Brasil.

Já o segundo módulo dividirá os participantes em três equipes para a elaboração de programação musical a partir de parâmetros conceituais, artísticos e financeiros previamente definidos. Nesta fase, cada equipe se transforma em uma sala de espetáculos e deve escolher um nome fantasia, elaboração de missão, visão artística, criação de logotipo e um plano de comunicação. Cada sala-oficina recebe um orçamento para despesas artísticas, de produção e divulgação das séries de concertos que serão criadas no módulo 3.

No terceiro e último módulo as equipes elaboram o conteúdo artístico solicitado de acordo com metas e prazos. Esta fase compreende a criação, produção e realização de uma temporada de concertos real.

Segundo o maestro João Guilherme Ripper, a ideia do programa surgiu da necessidade de formar produtores que gostem e entendam de música de concerto para ampliar o acesso à cultura e trabalhem a formação de plateia qualificada. “O Programa Gestores em Movimento nasceu de minha vontade de compartilhar a abordagem dinâmica e artística da gestão de salas de concertos ou de teatros de ópera, procurando sempre associar conhecimentos musicais a procedimentos da boa administração”, afirmou João Guilherme Ripper.

Associando conhecimentos de administração de projetos, planejamento financeiro e artístico, história da música e ações de produção e pós-produção, o objetivo é capacitar novos gestores e programadores de salas de concerto. O público-alvo é administradores da área da cultura, estudantes de graduação e pós-graduação em música, de instituições de ensino musical e de outras áreas com conhecimento em música clássica e interesse em gestão.